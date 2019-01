Los taxistas exigirán la creación de una Consejería de Transporte

El sector del taxi de la provincia de Málaga se reunirá finalmente el próximo jueves con la nueva consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo, para presentar un documento suscrito por la Confederación de Taxis de la Costa del Sol, Amata, Elite Costa del Sol, Amat y el Grupo de Movilización de la Costa del Sol, en el que exigen a la nueva dirigente la negociación de nueve puntos que giran en torno a la creación de una regulación para los vehículos de alquiler con conductor, como los que operan las empresas Cabify o Uber, y la creación de una Consejería de Transporte que trabaje para el correcto funcionamiento de todos los sectores implicados en la comunidad.

En este sentido, el coordinador del Grupo de Movilización de la Costa del Sol, Jesús Báez, explicó a La Opinión que «debido a la importancia que tiene el transporte dentro de una comunidad tan turística como es Andalucía», consideran «necesario crear una consejería propia que se encargue de las competencias de todo el sector», como tienen Barcelona o Madrid, y que pueda solventar de manera independiente los problemas que tienen los taxistas por la incidencia en el mercado de los vehículos VTC. Además, los taxistas exigirán que se creen delegaciones de transporte en todos los ayuntamientos para regular de manera unificada y que no se establezcan criterios diferentes en cada municipio.

Aunque todavía tienen que esperar a que se produzca este primer contacto para saber las intenciones de la Administración, Báez reconoce que la situación que viven estos días es «muy difícil» y que los taxistas malagueños se encuentran en «una espera muy tensa», ya que muchos compañeros «quieren solidarizarse con Madrid y Barcelona» al estar enfrentándose «todos al mismo problema». «Nuestras reivindicaciones son justas y son las que vamos a plantearle a la consejera. Esperamos que esté dispuesta al diálogo y a buscar una solución y una regulación para estos vehículos. No nos cansaremos de decirlo: no estamos en contra de la competencia libre, estamos en contra de que se nos exija competir con multinacionales que no están controladas», indicó Báez.

Sin embargo, el portavoz apunta a que si se encuentran con la negativa de Fomento a la negociación de sus peticiones –entre las que también destacan establecer un tiempo mínimo de precontratación de al menos 6 horas para los VTC, la vuelta a la base tras finalizar un servicio, la puesta en marcha de una página web de control, la eliminación de la geolocalización en las aplicaciones de estas empresas, la capacitación profesional del conductor, la creación de una base reguladora común para todos los entes locales, la formación de la autoridad municipal en materia de transportes y la necesidad de licencias urbanas– el sector se reunirá en una asamblea para «acordar de manera democrática una respuesta común».

«Estamos abiertos a negociar pero hay puntos en los que no cederemos. Si no se cumplen nos reuniremos y veremos si nos unimos a la huelga indefinida de nuestros compañeros de Madrid o tomamos otra vía. La situación en la Costa del Sol es insostenible», sentenció Báez.