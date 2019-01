Examen político a la era Bendodo

Cs se retracta de su posición inicial y acaba apoyando una medida que el PP tilda de maniobra electoralista para generar ruido

Sin tregua a la vista. Todo lo contrario. La Diputación abrió el telón de la batalla electoral de las elecciones municipales de mayo, a cinco meses de la cita, llegando a unos niveles de crispación y refriega entre los distintos grupos como se había visto en muy contadas ocasiones en lo que va de legislatura. En un pleno enrarecido por la ausencia de Elías Bendodo y la falta aún de costumbre, la metalingüística del debate alcanzó un tono sorprendentemente insolente entre el portavoz de Ciudadanos (Cs), Gonzalo Sichar, y su homólogo socialista, Francisco Conejo. «Es usted la persona más perniciosa que tiene el PSOE de Málaga», llegó a decir el primero sobre Conejo. En el plano meramente político, la Diputación aprobó la puesta en marcha de una comisión para analizar las contrataciones realizadas en los últimos años por la institución provincial. Una medida justificada por el PSOE en una serie de supuestas irregularidades que se habrían acumulado en la famosa «mochila» que deja Bendodo tras su paso como presidente, y que contó con el apoyo de todos los partidos de la oposición. Ciudadanos, incluido, después de retractarse de su idea inicial de votar en contra de esta moción que contó con el rechazo frontal del PP.

A efectos prácticos, esta comisión, a la que el PSOE se encargó constantemente de subrayar como «comisión de investigación» para darle un toque más rimbombante, sentará a todos los partidos en una mesa con una composición que se fija en función de la representación que tiene cada grupo en el pleno. Dada la cercanía de los comicios locales, no cabe esperar, sin embargo, grandes avances. Aunque al PSOE se le abre una vía para utilizar esta comisión como arma política. Algo que va en la línea con las intervenciones del propio Conejo, que no dudó en arremeter contra Bendodo. A pesar de que el popular ya no esté en la Diputación, el PSOE dejó claro que quiere someter su gestión a juicio. «La Diputación ha sido la gran acogida del PP. Bendodo ha utilizado el dinero de los malagueños para hacer contratos a personas afiliadas o afines al PP, o con vinculaciones familiares con miembros del equipo de gobierno», dijo el portavoz socialista.

Como ejemplos puso una serie de contratos realizados por la diputada popular Marina Bravo, que ya ha sido exonerada de cualquier responsabilidad por la Fiscalía de Málaga, además de otro formalizado con un simpatizante del PP en Almogía, para que gestione parte del sistema informático en la Diputación. A pesar del sonado encuentro de sables entre Conejo y Sichar, el voto a favor de la formación naranja ha permitido la creación de esta comisión, a la que el PSOE se encargará de sacar ahora rédito político. Aunque votó a favor, Sichar manifestó que no cree que «vaya a servir para nada», pero justificó que en el ADN de Cs siempre está apoyar iniciativas que busquen dilucidar posibles irregularidades en las instituciones.

El presidente en funciones de la Diputación, Francisco Salado, que será investido este sábado, criticó con dureza esta comisión, que calificó como una «maniobra electoralista» para hacer ruido. Salado defendió la «absoluta transparencia» en la gestión de los últimos años e invitó a Conejo a acudir a los tribunales si tan convencido está de las anomalías que denuncia.

En el equipo de gobierno del PP se hizo un balance del legado de los últimos ocho años por todo lo alto. El diputado popular José Alberto Armijo destacó la gestión realizada por Bendodo como la mejor en la historia de la Diputación y como un ejemplo que ha hecho avanzar a la institución como nunca lo había hecho hasta el momento.

La Diputación, convertida en una extensión más de la batalla política entre partidos, vivirá un nuevo episodio de enfrentamiento este sábado, con la investidura formal de Salado como presidente, a la que acudirá también Bendodo. Conejo se centrará en él. Así lo confirmó ayer. Un último acto, entonces, para los nostálgicos.