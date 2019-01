Malasmadres que no renuncian a nada

Con la conciliación y la igualdad por bandera, el club liderado por la malagueña Laura Baena aterriza en la capital para comenzar el Tour 2019

Con una maleta llena de sueños y muchas ganas de cambiar el mundo, la malagueña Laura Baena salió de la provincia hace 16 años rumbo a Madrid, donde comenzó su carrera como creativa publicitaria antes de tener que renunciar a todos sus sueños profesionales por no renunciar a pasar tiempo con su primera hija. «En este momento de mi vida me di cuenta de que yo era una de esas mujeres engañadas por mi generación. Nos decían que llegaríamos dónde quisiéramos y seríamos quiénes quisiéramos ser, pero nadie me dijo que la maternidad me iba a alejar de mis sueños», confiesa Laura. En medio de una crisis existencial provocada por el hecho de tener elegir entre su trabajo o su familia, la malagueña comenzó a compartir y a desahogarse en la red social Twitter, contando los motivos por los que se sentía mala madre. La respuesta fue inmediata. Madres de diferentes puntos del mapa comenzaron a contestarle y a conectar con este sentimiento que comenzó siendo individual y se convirtió en una necesidad de contarle al mundo cuál es la realidad que viven las madres del siglo XXI.

En la actualidad, a Laura le conocen como «malamadre jefa» y cinco años después, este proyecto que comenzó de manera inesperada, y al que bautizó como el Club de Malasmadres, se ha convertido en una comunidad emocional seguida por más de 600.000 mil mujeres alrededor del mundo que luchan con el objetivo de desmitificar la maternidad, romper con el mito de «la madre perfecta». Además, con la conciliación y la igualdad por bandera, el club promueve acciones por todo el país para trabajar por la inclusión de un nuevo modelo social de madres que no tengan que renunciar a su carrera profesional y tampoco a ver crecer a sus hijos. «Las mujeres han salido al mercado laboral pero los hombres no han entrado de igual manera en casa y hasta que no evolucionemos en este sentido, hasta que el hombre no entienda que el cuidado de los hijos y las tareas domésticas son responsabilidades de los dos, difícilmente podremos cambiar. Somos un equipo y tenemos que seguir reinvindicando y luchando», explica Laura Baena.

A pesar de que ser la voz de miles de madres sea «una enorme responsabilidad», la malagueña sabe que está «cambiando el mundo» con su proyecto, y ahora se enfrenta a un nuevo objetivo: llevar su mensaje por seis ciudades españolas en el 'Malasmadres On tour', una gira que comenzará en la «tierrasanta» de la «malamadre jefa» el próximo 21 de febrero, y que girará en torno a tres asuntos principales: conciliación, corresponsabilidad y talento femenino. La jornada se celebrará en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga y en La Térmica, donde se desarrollarán actividades, talleres, monólogos y sorpresas para todas las «malasmadres» que quieran participar. Además, en cada tour habrá una mesa de debate que en esta ocasión contará con la presencia de tres malagueñas con una importante trayectoria: Macarena Regueira, presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales de Málaga (AMUPEMA), la ilustradora Estefi Martínez, más conocida como Pedrita Parker y con la periodista Regina Sotorrío. Con ellas se analizarán los problemas que encuentran las mujeres y madres en el camino de la conciliación y el emprendimiento, y el papel que tienen los medios de comunicación en esta lucha social.

Durante la presentación del evento, ayer en la Diputación, Laura Baena no pudo contener la emoción al hablar de su ciudad y de la ilusión que le hace poder iniciar aquí el tour. «No podía estrenar la gira de Malasmadres en mejor lugar que Málaga, la ciudad que dejé hace 16 años para emprender mi camino y a la que siempre vuelvo para reencontrarme. Disfrutar del talento femenino de mi tierra es el objetivo de esta jornada, donde el emprendimiento, la maternidad y la conciliación será los temas principales», señaló.

Acompañada de las ponentes que participarán en esta primera parada en Málaga, Laura Baena insistió en que todavía seis de cada diez mujeres renuncian a su carrera por ser madres, y que el 40% de las mujeres renuncian a ser madres por seguir con su carrera profesional; motivo que aprovechó para recordar la importancia que tiene la ayuda del Gobierno, las empresas y las familias dentro de esta lucha que abanderan las «malasmadres».

Por su parte, la vicepresidenta y diputada de Igualdad e Innovación Social, Ana Mata, se encargó de presentar las jornadas y aseguró que «la Diputación seguirá apostando por políticas que apuesten por la igualdad» y por «eliminar etiquetas que hacen que las mujeres aún nos sintamos culpables por ser madres y querer ser grandes profesionales».