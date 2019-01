Bronca de Teresa Porras con los trabajadores de Limasa

La concejala de Servicios Operativos del Ayuntamiento de Málaga, Teresa Porras, protagonizó este martes noche un "bochornoso" enfrentamiento con un grupo de trabajadores de Limasa del turno de noche a los que, según han relatado varias de las personas presentes, abroncó y se enzarzó en una pelea bronca "al más puro estilo barriobajero", según los presentes, con un lenguaje "soez y arrabalero", que fue replicado en el mismo tono por los trabajadores por lo que el encuentro derivó en "bronca".

La concejala fue a Los Ruices a reunirse, a espaldas del comité, con los trabajadores del turno de noche, conductores en su mayoría, que iniciaban su tarea a las once de la noche, con la intención de explicarles las bondades de la última oferta presentada a la plantilla. Porras llegó acompañada del gerente de Limasa, Rafael Arjona, y de varios directivos con la intención de explicar la última oferta al turno de noche. Pero, según varios de los asistentes, ante las muestras de rechazo de los operarios a las propuestas de la concejala, esta fue "perdiendo los nervios" y se enzarzó en una pelea verbal con los trabajadores con frases como "esto es Limasa y si no te interesa, esto es lo que hay" o que "no puedo permitir que se vayan de vacaciones 800 trabajadores en verano".

La situación se volvió tensa con enfrentamientos verbales directos entre Porras y algunos trabajadores, lo que obligó finalmente a dar por terminada la reunión.

Antes, la mayoría de los trabajadores que tomaron la palabra se mostraron en contra de la oferta de la empresa, mientras le reclamaban a la concejala que cumpliese con las sentencias judiciales y "nos pague los atrasos que nos deben".

Pese a lo ocurrido anoche, la concejala ha mantenido su propósito de reunirse con los trabajadores y este mediodía ha visitado el cuartelillo de Limasa en la barriada de La Paz.