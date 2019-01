El alcalde da un ultimátum al comité para que acepte la "magnífica" oferta de Limasa

El alcade de Málaga, Francisco de la Torre, calificó ayer de «magnífica» la oferta a los trabajadores de Limasa, y confió en que se produzca una reflexión por parte de los empleados que conduzca a la aceptación de la misma, «que es francamente buena».

No obstante, aunque dijo que no quiere meter presión, sí que recordó que no se puede prolongar la situación, insistiendo, además, en la aceptación de la misma para llegar a la municipalización. «Si se quiere de verdad municipalizar desde el ámbito de comité, y no hay ninguna otra estrategia desde ese ámbito, sinceramente, entiendo que puede y debe ser aceptada», pues es «bastante razonable» que se acepte esta propuesta para culminar la municipalización.

Cuestionado por el plazo dado, que ya De la Torre fijó en finales de enero, el regidor dijo que espera tener una respuesta «en estos momentos, hoy, mañana», pero aclaró que si le comunican que necesitan más tiempo, unos cinco o siete días, para reflexionar, conocerla más en profundidad y hacer algunas preguntas, «pues encantado de que tengan esos días», pero dejando claro que tratarán de que este tema «no se alargue innecesariamente», por lo que advirtió de que «si no hay una respuesta en un tiempo razonable, reflexionaremos nosotros», insistiendo en que «no podemos mantenerlo indefinidamente, tenemos que tomar una decisión, un camino y no podemos prolongar la situación».

No obstante, De la Torre señaló que con sus declaraciones no pretende presionar, pero que «lo que hemos planteado es muy razonable y puede y debe ser aceptado».

Análisis y reflexión



También el alcalde afirmó que prefiere no contemplar un escenario distinto a la municipalización: «Me cuesta entender que no sea aceptada la propuesta que hemos hecho», argumentó. «Queremos que sea para que mejor, que ha mejorado ya la limpieza, pero que mejore más el servicio y es bueno que se tenga ese escenario donde la mejora que tenga el personal va a estar acompañado de una mejora del comportamiento ciudadano que ya es muy bueno, pero que sea mejor para mantener limpia la ciudad que limpian los trabajadores de Limasa», insistió.

Es más, el alcalde volvió a recordar que ya en la propuesta de 2016 del comité se contemplaba la productividad. Francisco de la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas, incidió en que ahora el comité estará en la reflexión «porque es una oferta magnífica la que se ha hecho». En este sentido, además, aseguró que «no hay mayor capacidad de convicción que el análisis y reflexión sobre la oferta que se plantea».