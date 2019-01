Niegan que la Guardia Civil se infiltrase para investigar el entorno familiar de Julen

El delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha negado que se infiltraran agentes de la Guardia Civil en el entorno familiar de Julen, el niño de dos años que el pasado 13 de enero cayó a un pozo en una finca de Totalán y cuyo cadáver fue recuperado en la madrugada del 26 de enero.

Así, ha manifestado que "no es verdad" que desde que sucedieron los hechos en el ámbito de los padres del pequeño se introdujeran agentes, incidiendo en que el sumario del caso está secreto y que los tiempos de la justicia "son otros más pausados".

Gómez de Celis ha indicado en una entrevista en Canal Sur Televisión que la Guardia Civil entregó sus informes "inmediatamente" a la jueza de instrucción número 9 de Málaga en cuanto se hizo cargo del caso, "y evidentemente todo lo diligenciado se le trasladó".

Ha admitido que saber qué ocurrió el pasado 13 de enero "es una necesidad" y ha dejado claro que la justicia "es un servicio público y se sabrá". Eso sí, ha insistido varias veces durante su intervención en que "el vértigo desde el punto de vista informativo -durante los 13 días de rescate- ahora no es así, los tiempos de la justicia son distintos, más pausados; sin prisa pero sin pausa".

Respecto a las posibles discrepancias entre el dueño de la finca donde estaba la prospección y el pocero que realizó la misma, Rodríguez Gómez de Celis ha manifestado que es "extremadamente respetuoso" con el caso, haciendo hincapié en que "cualquier especulación no ayuda".

Cuestionado por la tierra del tapón que cubría a Julen y si procedía de los arrastres provocados por la caída del menor, el delegado del Gobierno en Andalucía ha manifestado que lo desconoce y que "formará parte de la investigación".

Tampoco ha ahondado en si los padres de Julen están investigados: "No lo sé sinceramente y, es más, hago un esfuerzo por no saberlo". Sí ha reiterado que cualquier tipo de especulación "hace mucho daño, no sólo a la investigación, que debe ser serena; sino a las personas, a la propia familia, que ya está suficientemente triste y dolorida por lo sucedido".

"A partir de ahora, la única persona que puede responder es la jueza a través de sus autos", ha dicho Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, quien ha asegurado que no tiene capacidad para señalar si lo sucedido con Julen podría ser un homicidio imprudente, tal y como declaró el pasado martes el director general de la Guardia Civil, Félix Azón, y que ha sido criticado por parte de una asociación judicial.

El delegado ha reiterado que este ha sido un caso "sin precedentes": "No había nada parecido ni en España ni en el mundo; sólo en Estados Unidos una niña cayó a un pozo pero de ocho metros de profundidad, se tardó 60 horas en sacarla y se le podía dar agua y comida pero a 71 metros de profundidad -como estaba Julen- no había nada".

Precisamente, sobre el punto en el que se hallaba el pequeño, ha indicado que "había serias dudas" y que fue precisamente la Guardia Civil la que más lo defendía, "por sus trabajos nada más llegar y por lo realizado en el pozo". "Dijo que podía estar en esa cota y todo lo que se trabajó iba a esa cota, acierto tuvo, pero hasta pocas horas antes teníamos la duda", ha sostenido.

Es más, ha recordado, tal y como ya ha dicho en otras comparecencias, que el mismo viernes estuvo reunido con la Guardia Civil, ingenieros y geólogos para ver qué se podría hacer si el niño no estaba en dicha cota: "Era una hipótesis que ha sido acertada pero nos generaba algunas dudas".

Ha vuelto a pedir a todos aquellos que hayan realizado pozos ilegales que lo clausuren "lo antes posible" para evitar que estos hechos puedan volver a ocurrir. En este sentido, ha indicado que existe una normativa "adecuada" sobre las prospecciones pero "el problema es que en muchos momentos se hace en propiedades privadas y acceder a ellas no es fácil".

"Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no pueden entrar para hacer una inspección por una mera sospecha, debe haber una instrucción judicial y denuncia previa. Por ello pedí y vuelvo a pedir que todo aquel que haya hecho pozo ilegal lo clausure lo antes posible", ha concluido.