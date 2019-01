La segunda edición de 'Soles de Málaga' se celebrará el 27 de abril

El concejal de Derechos Sociales y Participación Ciudadana, Raúl Jiménez, el presidente de la Fundación El Pimpi, Luis Merino y la gerente de dicha Fundación, Rocío González, han presentado en el Ayuntamiento la segunda convocatoria de 'Soles de Málaga', que tendrá lugar el próximo día 27 de abril.

'Soles de Málaga' es el gran evento solidario con el que la Fundación El Pimpi pretende recaudar fondos para atender las demandas más urgentes de los 11 distritos de Málaga.

Como novedad en esta edición de 2019, el dinero recaudado se destinará a dos proyectos locales y a otro de carácter internacional. Además, 'Soles de Málaga' atenderá una causa solidaria por cada uno de los 11 distritos que tiene la capital.

Para esta convocatoria se ha tenido en cuenta la realidad diaria de las asociaciones de cada barrio, que necesitan mantener sus estructuras y se encuentran con dificultades para continuar. Por ello, en esta segunda edición no se ha exigido la presentación de un proyecto cerrado, sino cuestiones concretas dentro de los fines de cada ONG que han concurrido.

'Soles de Málaga' se inició el año pasado y se consolidó como un gran movimiento solidario a nivel municipal ya que gozó de una gran acogida por parte de las instituciones públicas, empresas malagueñas y colectivos sociales, que se involucraron activamente en esta iniciativa promovida desde la Fundación El Pimpi y de la mano del Ayuntamiento de Málaga, junto a más de 300 empresas. Para conseguirlo, se llevaron a cabo varias acciones iniciales de recaudación de fondos, que tuvieron como colofón la celebración del 'Festival Solidario Soles de Málaga' con diferentes actividades durante toda una jornada en los 11 distritos de la capital.

El pasado 30 de enero se cerró el plazo de presentación de proyectos, habiéndose recibido más de 50 solicitudes. Un jurado profesional comunicará su elección el 24 de febrero tras valorar principalmente los proyectos que tengan carácter de urgencia y que se basen en iniciativas que desarrollen una labor singular y única.

El Ayuntamiento de Málaga y Soles de Málaga dotarán las ONG que vayan a participar en la edición de 2019, con todo lo necesario para poder realizar su labor en esta acción con éxito y apoyarán a dichos colectivos al objeto de poder conseguir la mayor recaudación posible. Para ello se les facilitará una ubicación, los permisos necesarios para ello, escenario, carpas, publicidad, talleres para redes sociales, taller para organización de evento, know how, etc. A cambio, las ONG deberán involucrarse asumiendo la responsabilidad de amenizar y dirigir el acto con su propio personal.

En la primera edición, 'Soles de Málaga' consiguió recaudar un total de 126.231 euros que sirvieron para dar respuesta a 38 ONG y permitió que fueran atendidas 27 causas solidarias además de realizarse 11 proyectos sociales para hacer frente a las necesidades más urgentes de los malagueños.