Málaga no podrá actuar contra la publicidad sexista

Málaga no podrá actuar contra la publicidad sexista

La Junta de Gobierno Local ha aprobado hoy el nuevo proyecto de modificación de la Ordenanza para la Garantía de la Convivencia Ciudadana y la Protección del Espacio Urbano en la ciudad de Málaga, aunque con una sorpresa: no se ha podido incluir el articulado relativo a la publicidad sexista, ya que no la ley ley autonómica no da cobertura a la posibilidad de que los consistorios andaluces puedan actuar contra la existencia de la misma en las ciudades y atribuye esa facultad únicamente a la Junta de Andalucía.

"La ordenanza deja sin incluir el articulado relativo a la regulación de publicidad sexista, al haber sido publicada una ley autonómica de rango superior a dicha ordenanza, por tanto, que hace recaer en el Gobierno andaluz la potestad sancionadora en exclusiva", explica el Consistorio en una nota de prensa.

También añade el equipo de gobierno que es preciso recordar que "cuando el Ayuntamiento inició la modificación de dicha ordenanza para incluir la regulación de la publicidad sexista, la Junta de Andalucía aún no había aprobado normativa al respecto". También recuerdan que el 20 de diciembre de 2018 el Consistorio aprobó en Pleno a propuesta del equipo de gobierno y con carácter unánime una moción en la que se solicitaba a la Junta una delegación de competencias para regular dicha materia".

El Consistorio anunció el pasado agosto su intención de prohibir la publicidad sexista, incluyendo en la ordenanza como infracciones las actividades publicitarias en materia de igualdad de género que puedan perturbar la convivencia ciudadana. El concejal de Derechos Sociales, Raúl Jiménez, explicó entonces que tendrá la consideración de publicidad ilícita aquella que presente a cualquier persona, y en particular a las mujeres, de forma vejatoria, utilizando su cuerpo o alguna parte el mismo como un objeto desvinculado del producto que se pretende publicitar, así como aquella que promueva el consumo de prostitución, explotación sexual o cualquier tipo de violencia.