Intercambio en la Diputación

Arranca una nueva etapa en la Diputación de Málaga y acaba otra. De la manera menos esperada. Porque de las múltiples incógnitas que flotaban sobre la coctelera de la política provincial, la marcha de Elías Bendodo y su entrada en escena en la política regional no estaba sobre el radar. Cuando Juanma Moreno, en plena precampaña electoral, dejó caer que su fiel escudero le podría acompañar como consejero, muchos se llevaron las manos a la cabeza. Sin ir más lejos, en el propio PP. No por poner en duda la capacidad de Bendodo. Más bien por un panorama que sugería la extrema dificultad para que Moreno se hiciera con la Junta de Andalucía. El derrumbe en votos del PSOE acompañado de la irrupción de Vox y una manifiesta voluntad para sacar a Susana Díaz del despacho presidencial dispersaron posibles dudas y el gobierno bipartito PP-Ciudadanos conquistó San Telmo. El adiós de Bendodo ya solo era una cuestión de tiempo y se hizo oficial el pasado 21 de enero, cuando Moreno anunció su nombramiento como consejero de Presidencia. A diferencia de otras profesiones, en política las cosas van a mil por hora y tres días después, quien llevaba casi ocho años al frente de la institución provincial y apuntaba a luchar por un tercer mandato, hizo su última aparición ya en cliché de despedida. El Citroën C5 con sus lunas tintadas de negro y sus múltiples antenas aparcadas en la calle Pacífico sugería la presencia testimonial de todo un consejero de la Junta en la casa. No hubo ni tiempo de guerra interna por la sucesión porque el propio Bendodo ya había señalado con su dedo al relevo más natural que ofrecía el tablero: ascender a Francisco Salado de la vicepresidencia a la presidencia. Una transición en el poder que se culminó con el acto de investidura. Más allá del baile de nombres en la Diputación, los mandatos de Bendodo, que conquistó la institución provincial para el PP en 2011, ofrecen varios logros y algunos proyectos anunciados que se han quedado por el camino. Dos mandatos que también han sido testigos de cómo el escenario político en España se ha vuelto mucho más enrevesado con la irrupción de nuevos partidos. De gobernar con una cómoda mayoría absoluta hasta 2015, a necesitar del apoyo de otro partido para seguir gobernando. Encima, un partido como Ciudadanos, que hizo de su apuesta por eliminar a las diputaciones uno de sus grandes pilares electorales. Bendodo optó por rehuir de balances triunfalistas en su despedida: «¡Qué juzguen otros!». A continuación, una digestión de la era Bendodo y una mirada al futuro de una institución que no pocas veces levanta algunas sospechas entre el malagueño de calle, que se pregunta para qué sirve realmente.



Utilidad

Lo que es invisible no existe. Si algo ha logrado Bendodo en estos casi ocho años, es que la Diputación brille con luz propia. Una institución que figuraba en el imaginario colectivo de los ciudadanos como ejemplo de derroche de dinero, ha sabido vender mejor el trabajo diario que se realiza para garantizar el funcionamiento de los servicios básicos en los 103 municipios que se integran en la Diputación. La lista es larga. Recogida de basura, mantenimiento de carreteras provinciales, construcción de instalaciones deportivas, cobertura de emergencias de todo tipo o el abastecimiento de agua. Por nombrar algunos servicios que cubre la Diputación y que son de necesidad, sobre todo, para los pequeños municipios de la provincia, sin capacidad para generar ingresos propios. «Si no fuera por la Diputación, muchos pueblos de la provincia estarían condenados a la despoblación absoluta», resume un trabajador. El propio comportamiento de Ciudadanos sugiere un cambio en la percepción sobre las diputaciones. Entre sus principales motivaciones al inicio del mandato, la formación naranja insistía en poner en duda la existencia de las mismas. Fue bandera electoral. Gonzalo Sichar, garante de la mayoría del PP, ha tenido casi cuatro años para recorrer los pueblos de la provincia y conocer el engranaje desde dentro. La crítica manifiesta ha desaparecido en la formación naranja.



Caminito del Rey

El Caminito del Rey es el principal activo turístico por el que será recordado Bendodo. En su segundo mandato se culminó la revitalización de un entorno tan espectacular, que llegó a las páginas de todos los grandes periódicos que se imprimen en Europa y más allá del charco. Desde el Frankfurter Allgemeine hasta el New York Times. La BBC no dudó en traer a un equipo de televisión para grabar un sendero que es único en el mundo. Es escepticismo siempre ha abundado en torno a al Caminito del Rey. Las voluntades nunca se acabaron de plasmar en la realidad. Ahora, el PSOE acusa a Bendodo de apropiarse de un proyecto que vio luz verde con una asignación presupuestaria definitiva bajo el mandato de Salvador Pendón. Pero ya se sabe, quien se mueve del encuadre no sale en la foto. El Caminito del Rey fue inaugurado en marzo de 2015. Este año se ampliará el recorrido con tres nuevos senderos. Los municipios de Álora y Ardales han renacido con la afluencia de turistas y visitantes. Cada tanda nueva de entradas vuela y hay listas de espera.

Deuda cero

La Diputación ha conseguido liquidar en siete años la deuda que acumulaba la institución en 2011, cuando el PP llegó al gobierno. En junio, Bendodo escenificó la suelta de lastre en un acto con presencia de las principales entidades bancarias en la provincia. Según los datos aportados por el PP, estaba cuantificada en 307 millones de euros. De ellos, 232 millones de euros se debían a los bancos; 61,4 millones de euros, al Estado; y 13,4 millones de euros, a proveedores. Estas cifras son puestas en duda por el PSOE. La formación insiste en que dejaron a la Diputación en un buen estado financiero, y con un excedente en caja.

Senda Litoral

La idea detrás de esta iniciativa es lograr que toda la franja costera de la provincia pueda recorrerse a pie o en bicicleta. Actualmente, el 85% del recorrido entre Manilva y Nerja es transitable. Desde 2016, la Diputación ha invertido 6,3 millones de euros para la realización de 22 tramos nuevos, y este año se contempla una inversión de dos millones de euros. En este proyecto trabajan de manera conjunta la Diputación, el Gobierno de España, la Junta de Andalucía, las dos mancomunidades de municipios de la Costa del Sol y 14 ayuntamientos. Bendodo siempre ha defendido la necesidad de avanzar en la colaboración de las distintas instituciones, sin importar el color político. La Senda Litoral es un ejemplo de ello y ahora será él quien tenga que practicar esta colaboración desde Sevilla.

Sabor a Málaga

Reúne bajo su sello más de 800 empresas ubicadas en la provincia de Málaga. Bajo la batuta de Jacobo Florido ha demostrado ser una herramienta útil para abrirle mercados, sobre todo, a las empresas más pequeñas.



Cornadas

«Los asuntos taurinos son los que mayor dolor de cabeza me han dado». La reflexión es del propio Bendodo. El Museo Taurino quedará como una de las manchas en el currículum del ahora consejero, junto al prometido desembarco del Basque Culinary Center, que se ha quedado en una ilusión.