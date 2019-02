Francisco Salado toma el relevo al frente de la Diputación de Málaga

Arranca un mandato de transición para un presidente que quiere «mantener vivo el legado de Bendodo»

Los padres que contemplan con orgullo. Luego la esposa y los hijos. A ellos iban dirigidas las primeras palabras de Francisco Salado como presidente de la Diputación. No pudo permanecer indiferente ante la emoción. Pocos instantes antes, había rematado lo que es, hasta ahora, el mayor logro de su carrera política. Ahí estuvo la vicepresidenta de la Diputación, Ana Carmen Mata, que ayer presidía la mesa recontando los votos que se habían depositado los 31 diputados que conforman la institución provincial sus votos: 17 a favor (PP y Ciudadanos) y 14 en contra (PSOE, IU y Málaga Ahora). El pleno extraordinario convocado para formalizar el relevo en el poder, tras la marcha de Elías Bendodo a Sevilla, firmó el guion establecido. Sin sorpresas, salvo un fallo inicial en la suma, que generó un leve murmullo e imprimió algo de suspense. A las 13.30 horas Salado había obtenido la mayoría absoluta que le sirvió para enganchar el bastón de mando que, como marcan las reglas, le entregó su predecesor en el cargo. Hubo que hacer encaje de bolillos para cuadrar la presencia del flamante consejero de Presidencia, que lleva poco en el cargo pero mantiene la costumbre de cargarse la agenda. El sábado emergió como único día viable. Sentado en uno de los sillones de la bancada popular, presenció el arranque de un nueva etapa en la Diputación, pero que seguirá marcada por un contexto similar al que regía hasta ahora. Porque Salado dejó claro, en varias ocasiones, que no llega con ideas histriónicas. Al revés. Su discurso de investidura, que debe servir como vara de medir de sus planes para los próximos cuatro meses, abogó por el continuismo puro y duro. Tanto en las políticas como en el plano de los proyectos que quedan pendientes. Estuvo trufado por la reivindicación permanente de lo logrado por su antecesor. La sombra fue alargada y constante, aunque tampoco cabía esperar otra cosa cuando la rigidez del protocolo suele encorsetar este tipo de actos: «En estos ocho años al frente del gobierno provincial nos has enseñado el camino, a creer que nada es imposible, que el cielo es el límite para Málaga. Yo me comprometo, como nuevo presidente de este gobierno provincial, a mantener vivo ese legado, ese espíritu, esa ambición y esa lucha por los intereses de Málaga. No aceptaré un no por respuesta».

A partir de ahora, comienza a contar un nuevo reloj en la calle Pacífico y Salado podrá demostrar si es capaz o no de marcar un perfil propio sin olvidar que es también el alcalde de Rincón de la Victoria y que tendrá que comparecer en mayo ante las urnas. Una circunstancia que marca especialmente este mandato, que será corto, apenas cuatro meses, antes de que dicten sentencia las urnas. En el caso de ser favorables a los intereses del PP, Salado tiene todas consigo para ser el candidato popular a repetir al frente. A Bendodo ya se le escapó en su primera visita a la Diputación, ya como consejero: «Espero que sea por muchos años». Aunque luego matizó como si hubiera sido un simple lapsus.

El terreno está abonado para ello, no obstante. Porque hubo otra cosa que quedó muy clara después de la sesión plenaria ayer (por momentos, descontrolada, con portavoces excediéndose en la confianza y un graderío con excesivo ímpetu), fue la buena sintonía entre Salado y Ciudadanos, que tira al alimón de la dinámica de bloques que se ha intensificado en la política regional desde el cambio de gobierno en la Junta de Andalucía, y que lo martillea todo.

Salado tendió la mano a la oposición en su conjunto y apeló al diálogo, pero solo hubo una mención especial para el portavoz naranja, Gonzalo Sichar, y para la viceportavoz, Teresa Pardo. «Es un honor trabajar junto a ti», le dijo al primero y éste no dudó en reconocer que había una clara «sintonía personal» entre ambos.

Ya se está viendo con sencillez, como demostró el último pleno, que la precampaña electoral ya ha comenzado. Aunque Salado pidió ayer que se mantenga la Diputación al margen, el resto de partidos marcaron su propia ley. El PSOE, a través de su portavoz, Francisco Conejo, insistió a meter en un mismo saco al PP, Cs y Vox. Los socialistas quieren postularse como único partido de centro. Hizo varias alusiones al acuñado por los socialistas como «pacto de la vergüenza», asegurando que se estaba replicando en la Diputación. La portavoz de IU, Teresa Sánchez, lamentó que el único legado que había dejado Bendodo era el de la «promoción de su carrera política personal» y abogó por una institución que vele por los pueblos menores de 20.000 habitantes. Rosa Galindo, de Málaga Ahora, después de autoproclamarse como presidenta, puso en duda la legitimidad de Salado.



Mudanza en Diputación





En su intervención, Oblaré, que ejerció de portavoz del PP, agradeció la labor de los trabajadores provinciales y felicitó a los efectivos del CPB. Además, enumeró los logros del equipo de gobierno del PP bajo el mandato de Bendodo, citando la deuda cero, la creación de la marca de promoción agroalimentaria Sabor a Málaga, el centro de innovación social La Noria y el cultural de La Térmica, la Gran Senda, la recuperación del Caminito del Rey y la Senda Litoral, entre otros. Fue especialmente duro con Francisco Conejo, al que culpó de no saber actuar fuera de la trinchera política.

El discurso de Francisco Conejo dejó claro lo mucho que está influyendo el cambio de gobierno en la Junta de Andalucía en la estrategia del PSOE. Da igual la institución. Lo importante es relacionar al PP con la extrema derecha de Vox y sumar, también, a Ciudadanos a este triángulo. Da igual que Vox no tenga diputados en la institución provincial. Todavía. La intervención de Conejo estaba motivada por un doble afán: marcar un proyecto alternativo para la Diputación y colocar al PSOE como único partido de centro: «Una alternativa real frente a las tres derechas, PP, Vox y Cs».





Teresa Sánchez, que le ha tomado el relevo a Guzmán Ahumada como portavoz de IU, basó su intervención en criticar las políticas que han marcado la era Bendodo. Según Sánchez, basada en una promoción abusiva con proyectos de alto brillo, pensados para la promoción personal de la carrera política del ahora consejero de Presidencia. Apeló a la necesidad de un cambio de paradigma para volver a centrar los esfuerzos de la institución en los pequeños municipios: «La Diputación se debe dedicar a lo que su prioridad, que pasa por resolver los problemas reales en los pueblos».

Fue el único portavoz que no se presentó a la investidura, pero no quiso dejar pasar sus diez minutos que le correspondían frente al atril. Gonzalo Sichar aprovechó para reivindicar lo que, según él, habría arrancado Ciudadanos en lo que va de mandato. Medidas basadas en fomentar la transparencia y la mayor eficacia en la Diputación. Pero, sobre todo, quedó claro que estos casi cuatro años han servido para fraguar una buena sintonía con el PP. «El señor Salado es el artífice de todo lo conseguido. Existe una sintonía personal entre él y yo. Una razón más para apoyarle», dijo.





Fiel a la tradición de la izquierda que se queda en el mero espectáculo, no puede haber intervención sin numerito. En este caso, Rosa Galinda, portavoz de Málaga Ahora, optó por autoproclamarse como presidenta de la Diputación siguiendo el ejemplo del venezolano Juan Guaidó, y denunciar así lo que considera un golpe en el país de América Latina. Luego pasó a la crítica constructiva y abogó por un cambio en el sistema electoral que rige a las diputaciones, y que permita la elección directa de los diputados para dar legitimidad a los que se sientan en un escaño.