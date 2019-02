Venezolanos en Málaga, un colectivo expectante

En Málaga, cuatro venezolanos nos cuentan cómo y por qué llegaron a la provincia y qué opinan de la situación política del mismo - ?Tras ser amenazado de muerte por se opositor al régimen chavista de Nicolás Maduro, el presidente de la Asociación de Venezolanos En el Mundo, Javier Durán, se refugió en la provincia, desde dónde organiza protestas y ayuda humanitaria

Javier Durán recuerda como si fuera ayer su llegada a Málaga. Es venezolano y reside aquí desde hace dos años y medio, cuando consiguió, tras una larga huida, asilo político en España y protección Internacional al estar perseguido y amenazado de muerte por el gobierno de su propio país. Su delito: pertenecer al partido Voluntad Popular, opositor al régimen chavista. Durante su militancia en el partido, Javier era empresario y al mismo tiempo participaba activamente en la organización de protestas, concentraciones y marchas pacíficas, con el objetivo de denunciar la mala situación política, social y económica que se vivía en el país latinoamericano, pero en 2017 comenzaron las represalias. Varios compañeros suyos fueron asesinados y otros apresados. A él comenzaron a buscarle, lo que le obligó a esconderse en casa de familiares e ir cambiando de ciudad hasta que consiguió llegar a Colombia, y de allí a Málaga, donde comenzó una nueva vida.

Según el Instituto Nacional de Estadística, hasta el 1 de enero de 2018, en España residen 95.474 venezolanos, aunque organismos no gubernamentales hablan de más de 300.000. Solo en Andalucía lo hacen 6.873 venezolanos. Las cifras no dejan de crecer exponencialmente y, además, desde que Maduro tomó posesión como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela en 2013, no solo ha aumentado el flujo migratorio sino también el número de refugiados.

«Crecí con españoles en Venezuela, mis compañeros de clase eran hijos de inmigrantes españoles. Jamás imaginé que acabaría aquí refugiado. Para el régimen de Maduro si opinas diferente eres enemigo. La situación que se vive ahora mismo es caótica. Venezuela ha colapsado desde todos los puntos de vista con esta dictadura», comenta Javier.

Desde el momento en que llegó a Málaga, el venezolano intentó encauzar su vida de nuevo. Con los pocos ahorro que pudo conseguir antes de marcharse de Caracas, se compró una pequeña furgoneta y al poco tiempo consiguió abrir una pequeña empresa de transportes. A raíz de comenzar su negocio, y a través de asociaciones como Cruz Roja o Málaga Acoge, Javier empezó a conocer a algunos residentes venezolanos en la ciudad. Todos con las mismas ganas de ayudar desde la distancia a aquellas personas que aún siguen viviendo en Venezuela. Por ello, en diciembre de 2017 Javier fundó junto a cinco compañeros la Asociación de Venezolanos En el Mundo (AVEM) en la que trabajan seis personas de manera activa y más de 300 colaboradores para desarrollar acciones de ayuda humanitaria destinada especialmente a niños y niñas que viven en Venezuela.

«Nuestro principal objetivo es enviar medicamentos y ropa a nuestro país porque allí no tienen. Muchos niños van descalzos por la calle y en las farmacias no hay abastecimiento. Es muy triste decirlo, pero es la realidad», lamenta Javier. En Venezuela tienen 15 puntos certificados a dónde envían la mercancía recolectada, la mayoría de ellos comedores infantiles, Cáritas, iglesias evangélicas, católicas e incluso colegios. «Hay gente que me pregunta que por qué ayudamos a las escuelas si están subvencionadas por el régimen bolivariano... No nos importa la bandera que tengan, la escasez es una realidad y hay muchos niños desprotegidos», explica Javier, añadiendo que en la provincia existe puntos de recogida de ropa en iglesias y en los restaurantes Mucha Pasta, en Torremolinos; la Taberna Pampatar en Fuengirola y en Málaga en Tu sitio de cambio, en el Parque Mediterráneo.

Además, otro de los objetivos de la asociación es ayudar y orientar a los nuevos venezolanos que están llegando a la provincia en los últimos tiempos. «Yo sé de primera mano lo que es llegar a una ciudad y no conocer a nadie. No tener ningún familiar, ni ningún amigo o conocido, por eso desde intentamos que todos las personas que llegan puedan recibir nuestra ayuda y sobre todo información y consejos basados en nuestra experiencia. Al final todos los que formamos parte de la asociación somos una familia».

Protestas

Coincidiendo con las protestas que se celebraron a nivel mundial el pasado 23 de enero para exigir la salida de Maduro del gobierno venezolano, AVEM fue la encargada de organizar una concentración en la Plaza de la Constitución, a la que asistieron más de doscientos residentes. Ayer volvieron a reunirse allí para exigir «la libertad de Venezuela y respaldar la decisión de la Unión Europea de realizar elecciones libres» en el país. «Formamos parte de la Confederación de Asociaciones Venezolanas en España por eso organizamos las marcha. Siempre lo digo: no estamos haciendo política desde España, estamos haciendo historia», concluye Javier.

«El momento coyuntural que vive Venezuela demanda que todos los venezolanos formemos parte de él y nos situemos en el lado correcto de la historia. Cada vez hay más apoyo internacional y tengo esperanza. Eso es lo último que se pierde », comenta Javier Durán cuando es preguntado sobre el futuro de su país.

Aunque en Málaga reside feliz desde hace dos años y medio, el de Caracas tiene claro que su sueño es volver y ver con sus propios ojos «una Venezuela libre». «Me encantaría poder volver, reunirme con mi familia, estar con mis hijos, retomar mis negocios, pero por el momento no es posible. Tengo claro que si algún día el régimen chavista acaba tendremos que comenzar de cero. Lo han destruido todo, hasta la moral de los ciudadanos. Venezuela necesita que la reconstruyamos completamente. Es un gran país y todos juntos y sobre todo con la visión que estamos formando las personas que estamos fuera cuando todo se establezca », explica.

Asimismo, Javier critica que «en Venezuela la situación es caótica» y asegura que seguirán «luchando por este cambio necesario desde Málaga o dónde sea». «Yo tengo la suerte de que casi todos mis familiares han podido salir del país pero sigue habiendo miles de familias que no tienen qué comer ni cómo cubrir sus necesidades. Queremos una Venezuela democrática, que abogue por la legalidad y la constitucionalidad. No es mucho pedir en pleno siglo XXI».

Amaya Rodríguez vivía hasta hace dos años en el Estado de Sucre (Venezuela). Con solo 23 años, consiguió salir del país con su hijo pequeño Víctor, ayudada por su tía, residente malagueña desde hace 15 años. Aunque ahora mismo la joven trabaja como esteticista en la capital y tiene una vida aquí en su mente solo tiene un pensamiento: su hija Mar. Amaya tuvo que abandonar Venezuela sin tiempo de conseguir los papeles para la pequeña de entonces tres años. «Fue muy duro pero era seguir allí sin poder hacer nada o venir con Victor e intentar ayudar a mi madre e hija desde aquí», lamenta. Según explica Amaya «la vida empeora cada día» y por mucho dinero que envíe «no hay productos para comprar». Su sueño es volver a su país «No conozco a ningún venezolano que no quiera volver. Seguiré luchando por ver pronto a mi hija».

Tras participar en varias protestas en 2017, Daniel Domínguez de 34 años, decidió abandonar Venezuela tras ser advertido por sus vecinos de que la Policía Bolivariana le estaba buscando para detenerle. A pesar de tener dos negocios que funcionaban bien, el miedo se apoderó de él. Ya sabía qué podía pasarle. Tras esconderse en varias casas consiguióllegar a España. «En mi cabeza nunca estuvo irme aunque hubiese falta de alimentos. Amo mi país pero el gobierno de Maduro ha vendido miedo y se ha quedado con todo el dinero de los venezolanos. No le deseo a nadie que viva algo así», indica. Daniel ahora trabaja y vive en Málaga capital pero le preocupa su familia: «Allí la gente está muy angustiada, los medios está manipulados y no saben qué va a pasar o si habrá una guerra civil. Ojalá toda esta incertidumbre acabe pronto», concluye.





Rebeca Liscano confiesa sentir «una nostalgia eterna» cada vez que piensa en su país Venezuela. Llegó a España en 2012 tras abandonar su puesto de trabajo como presentadora en una de las principales radios de Isla Margarita. «Empezaron a pedirme los guiones por adelantado y a exigirme que no diera mi opinión sobre el régimen, cuando yo solo decía la verdad. La presión llegó a tal punto que me tuve que ir», explica. Desde España, Rebeca sigue el día a día de su país y participa activamente en todas las protestas y actos para exigir «democracia y libertad». «Es la primera vez que vemos el inicio del fin del chavismo. Nos ha sorprendido el apoyo internacional y nos da mucha confianza. Muchos familiares siguen allí y cuando hablo con ellos lo que me dicen es que es ahora o nunca, este es el momento para lograr el cambio», sentencia.@marinapmarquezz