Los pisos turísticos recurren la tasa de basura que les reclama el Ayuntamiento

La asociación Atumarcos, que integra a unos 350 apartamentos turísticos de la capital (más de 600 en toda la provincia), ha interpuesto hoy un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Málaga de gravar con una nueva tasa de basuras a estos pisos. Los propietarios sostienen que se trata de una imposición que no está justificada y recuerdan que ya pagan este impuesto a través del IBI de sus viviendas, por lo que supone una doble imposición.

Carlos Babot, el presidente de esta asociación, insiste también en que los pisos turísticos "no realizamos una actividad económica" y señala que no entiende cómo el Ayuntamiento ha podido "acreditar" que estos apartamentos generan más resíduos que una vivienda que esté permanentemente ocupada. "Más bien es al revés", asegura. Los usuarios de las viviendas turísticas suelen usar los pisos únicamente para dormir y, en todo caso, hacer sólo una de las comidas del día, por lo que la generación de residuos no sería tan significativa como la de los residentes, defienden los propietarios de estas casas.

La Asociación de Apartamentos Turísticos de Málaga y Costa del Sol (Atumarcos) ha presentado este recurso el día antes de que expirara el plazo para hacerlo. El BOJA del pasado 5 de diciembre publicó el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento por el que se obliga a estos pisos a pagar esta tasa de basuras. Según Babot, finalmente la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (Avva), con la que han estado en contacto para presentar el recurso de forma conjunta, no lo ha hecho.

En la capital hay más de 3.000 inmuebles de este tipo dado de alta en la Junta de Andalucía, aunque los que funcionan sin regulación y sin estar registrados pueden ser muchos más.

La tasa de basura puede suponer un desembolso medio anual de entre 70 y 80 euros al año por cada vivienda, según los cálculos de Babot, que señala que en estos casos los juzgados "son lentos" por lo que no habrá una resolución definitiva antes de dos años. Durante este tiempo, los pisos turísticos tendrían que pagar esta tasa de basuras.

"Nos oponemos a la instauración de esta tasa. Los propietarios de viviendas turísticas son ciudadanos que ya pagan la basura a través del IBI. No tiene sentido que se les cobre de nuevo", apuntó Babot, que cree existe un deseo por parte de algunos de "demonizar" el sector, sin tener en cuenta toda la riqueza que aporta a Málaga en visitantes y en actividad para el sector hostelero o comercial.