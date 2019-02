Los inscritos podrán votar la lista de Podemos al Consistorio hasta mañana

Los inscritos activos en las primarias de Podemos Málaga para elegir los componentes de la lista que concurrirá a las municipales de mayo podrán votar hasta las 18.00 horas de mañana. La lista está encabezada por Paqui Macías y el número de electores es de 3.583, de forma que el único requisito que se les pide es que hayan participado una vez, al menos, en votaciones efectuadas por la formación morada en el último año.

Fuentes de Podemos insistieron en que «han de votar por una única candidata a la Alcaldía, de forma que el cuerpo de lista está conformado por el equipo de Paqui Macías; también se encuentran lo que se llaman candidaturas no agrupadas, y se ha de apoyar uno por uno a los candidatos» preferidos. Para que la votación sea válida debe votar el 10% de los inscritos. Los que resulten elegidos, por cierto, luego entrarán en la confluencia con IU-MpG, que ya ha optado por Eduardo Zorrilla como su número uno, aunque habrá que ver si lidera la lista de forma definitiva. «La intención de los dos partidos es llegar a un acuerdo, pero no se descarta ir a primarias con un acuerdo base para elegir al número uno. Podemos no va a regalar ese puesto», señalaron. Se presentan dos personas allegadas al secretario de Podemos en la capital, Alberto Montero. La lista de Paqui Macías se define como leal a Pablo Iglesias y Teresa Rodríguez. "En nuestro espacio caben las dos sensibilidades de la formación", agregan.