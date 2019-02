La oposición se une para exigirle al alcalde el cese de Pomares y Porras cuando el juzgado abra el caso

Una flexibilización en la posición de los grupos de la izquierda: PSOE, Málaga Ahora, IU MpG y concejal no adscrito ha permitido unir sus votos con los de Ciudadanos, lo que finalmente ha llevado a que el pleno de Málaga haya acordado por gran mayoría (18 votos a favor y 12 en contra, los del PP) exigir al alcalde el cese de los concejales del PP, Teresa Porras y Francisco Pomares en el momento en que el juzgado "abra diligencias previas", una vez que la Fiscalía presentó la semana pasada su escrito en el que denunciaba a estos dos concejales por los presuntos delitos de malversación o tráfico de influencia por la tramitación d elos exoedientes de infracción urbanísticas en la última década y especialmente con los abiertos en la urbanización Villas del Arenal. En su escrito la Ficalía pide el traslado del caso a un juzgado y que este abra diligencias previas y llame a declarar como denunciado a Francisco Pomares, a Teresa Porras y al gerente de Urbanismo José Cardador, también denunciado por la Fiscalía.

El acuerdo entre todos los grupos de la oposición para apoyar la exigencia de cese de los dos concejales ha venido precedido por un golpe de efecto protagonizado por el viceportavoz de Ciudadanos, Alejandro Carballo que le ha recordado a Francisco de la Torre que es alcalde gracias al apoyo de su grupo y que este apoyo, fijado en un pacto de investidura, fue posible a que previamente De la Torre y Elías Bendodo suscribieron el documento de mínimos que tiene Ciudadanos en defensa de la regeneración pública que, tal como le leyó Carballo al alcalde, fija la obligación de "separar de inmediato de cualquier cargo, público o de partido, a imputados por corrupción política, hasta la resolución completa del procedimiento judicial". "Usted, le recordó Carballo al alcalde, firmó esto antes de sentarse con nosotros a firmar el acuerdo de investidura".

Este golpe de efecto ha permitido la conexión entre los grupos de la izquierda, que pedían el cese "inmediato" de Pomares y Porras, con el de Ciudadanos que defienden "respetar los tiempos judiciales" y traían una moción en la que instaban al alcalde a a ejecutar la destitución de Francisco Pomares y Teresa Porras , si se abren diligencias previas y pasan a ser investigados.

El debate, con tres mociones sobre la mesa, de Ciudadanos, PSOE e IU MpG, ha sido intenso y a veces crispado. El escenario ha sido, por un lado, el de los portavoces de los cuatro grupos de la oposición mas el edil no adscrito reclamando el cese de los dos concejales denunciados y, por otro, el del alcalde, que ha asumido la defensa "del trabajo correctísimo" de los dos concejales.

De la Torre ha insistido una y otra vez en la necesidad de respetar "la presunción de inocencia", acusando a la oposición de no respetarla y de querer, por contra, "la presunción de culpabilidad". "No hay corrupción en este caso", ha dicho De la Torre que ha insistido en que no se puede presuponer nada y hay que esperar a que el juzgado abra diligencias e investigue y al final "abrirá juicio oral o el sobreseimiento".

Frente al alcalde, la oposición de izquierda a ido a bloque en su exigencia de eliminar de la vida pública a los concejales denunciados. "Porras y Pomares son responsables de lo que ha pasado en la Gerencia de Urbanismo y ahora no se puede poner al zorro a cuidar el gallinero, por lo que deben dejar sus funciones inmediatamente, ha defendido el portavoz del PSOE, Daniel Pérez.

Ysabel Torralbo, por Málaga Ahora ha señalado que se va a abrir una investigación judicial "y no es lógico que los que van a ser investigados sigan al frente de sus tareas" y ha animado al alcalde a que "tome medidas", no sólo apartando a los concejales sino actuando en la propia Gerencia de Urbanismo.

Eduardo Zorrilla ha recordado que la Fiscalia "no juzga, pero detecta si hay indicios de delito y reclama que se investigue" . La responsabilidades judiciales ya se verán "pero las políticas ya han quedado muy claras y señalan a sus concejales, por eso vemos correcto lo que pedimos.