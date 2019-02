La Policía Local celebra sus 500.000 visitas en Youtube

La Policía Local de Málaga sigue potenciando su canal audiovisual con un canal de Youtube donde acumula 500.000 visualizaciones, por lo que ha sacado un llamativo vídeo en el que resume la actividad del cuerpo.

Los vídeos subidos al perfil YouTube oficial de la Policía Local de Málaga han superado el medio millón de reproducciones, con un total de 509.157 visualizaciones totales a día de hoy, así como el millar de suscriptores, siendo ya 1.049 la cifra exacta.

Para celebrarlo, el perfil de YouTube "PoliciaLocalMalaga" ha estrenado recientemente un vídeo de bienvenida al Canal.

Las 509.157 reproducciones han sumado un total de 22.561 horas de visualización y de 4.089 interacciones, con 3.508 "Me gusta" por 320 "No me gusta" y 261 "Comentarios".

El perfil, creado en el año 2012, ha ido tomando impulso progresivamente, siendo el último año el de mayor crecimiento, ya que a lo largo del mismo casi se han doblado el número de reproducciones y suscripciones.

Los vídeos subidos se dividen en seis grandes bloques: apariciones en entrevistas, reportajes y programas de televisión; cortes de intervenciones policiales emitidos en los noticieros de canales televisivos locales, autonómicos y nacionales; vídeos vintage con reportajes e imágenes antiguas; colaboraciones con otros organismos como el Real Cuerpo de Bomberos u operaciones coordinadas con la Guardia Civil o la Agencia Tributaria; charlas sobre consejos preventivos o recomendaciones de seguridad; y vídeos con contenido propio.

Entre los videos más vistos, además de varios de reportajes televisivos, se encuentran algunos en los que se muestran capturas o recuperaciones de animales grabadas con móvil por agentes o testigos, destacando el de la captura de una culebra de 1,20 metros en el carrito de un bebé, siendo el más visto del Canal con 59.148 reproducciones.

Además, sobresalen varios grabados y editados por el Grupo de Audiovisuales, como el de la felicitación navideña con el espectáculo de luces de calle Larios de fondo con 22.338 visualizaciones y 275 "Me gusta", la investigación de un accidente de tráfico a raíz de un vídeo subido a redes sociales por parte del Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA) de la Policía Local de Málaga con 18.805, o el Videoclip del Himno Oficial de la Policía Local de Málaga en el que aparecen los miembros del Coro de la Policía Local de Málaga en diferentes localizaciones del municipio seleccionadas por su belleza e interés turístico y cultural con 14.852 visualizaciones y 228 "Me gusta".