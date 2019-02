Los vecinos de Palma-Palmilla, preocupados por los tiroteos en el barrio

El Plan Comunitario Palma Palmilla Proyecto Hogar ha informado este miércoles del "enorme descontento" vecinal y la preocupación por la seguridad ciudadana y ha pedido por carta a la Subdelegación del Gobierno que "actúe e informe de las medidas tomadas para evitar la repetición de los tiroteos" que se han producido desde principios de este año.

Así, han incidido en un comunicado en que "la inmensa mayoría del vecindario" de Palma Palmilla "no consiente, justifica, oculta ni tolera el uso de la violencia ni a la minoría que la ejerce".

Han lamentado que tras los tiroteos de principios de enero "ningún responsable público con competencias directas en seguridad ciudadana ha dado ningún tipo de explicación sobre las medidas adicionales llevadas a cabo". Este hecho, han asegurado, "cultiva la desconfianza en las fuerzas de seguridad y una extraña sensación de impunidad".

"La gente llega a cuestionarse si realmente la Policía quiere protegerles. El barrio observa con preocupación cómo no se ha realizado ninguna intervención eficaz ni significativa para la erradicación de las armas de fuego, como demuestra la repetición este fin de semana de los tiroteos", han sostenido.

En este punto, han recordado sucesos similares ocurridos en Nochevieja en Valladolid, cuando la delegada del Gobierno de Castilla y León, Virginia Barcones, y el jefe superior de la Policía Nacional de esa comunidad autónoma, Jorge Zurita, dieron una rueda de prensa en la que se explicaron las investigaciones que se estaban realizando "y pidieron que el prejuicio de la violencia no se extendiera al conjunto del barrio donde se produjeron los hechos".

"En Palma Palmilla, pedimos a la Subdelegación del Gobierno que se implique en el proceso participativo de mejora de la barriada y que se reúna en la próxima semana con el plan comunitario para abordar esta situación", han reclamado.

Además, en caso de que se repitan estos sucesos, la comunicación con el plan comunitario, a su juicio, "tiene que ser inmediata". "Queremos que la Subdelegación del Gobierno se pronuncie expresa y públicamente en favor de la mayoría honrada, trabajadora y pacífica de Palma Palmilla", han resaltado.

Pero también, han apuntado desde el Plan Comunitario Palma Palmilla Proyecto Hogar, el vecindario quiere ver cómo se actúa "contra la minoría violenta que pone en riesgo la vida de todas las personas", considerando "injusto que esa amenaza se cronifique en esta zona de la ciudad".

Han recordado que en 2008 una mujer de 33 años murió por una bala perdida tras una trifulca en el barrio de La Palma, disputa que nada tenía que ver con ella: "Simplemente pasada por allí. Si no hay cambios significativos, muy significativos, volverá a ocurrir algo tan doloroso. Pero incluso si no pasa, la labor de la Policía es, entre otras cosas, que no tengamos que llegar a tener miedo".