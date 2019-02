La Junta de Andalucía frena el metro al Civil y estudiará llevarlo al PTA

El nuevo presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se han reunido esta tarde en el Ayuntamiento de Málaga para analizar diversos temas capitales para la capital costasoleña. Además del cambio de talante de ambos en relación al enfrentamiento casi permanente entre administraciones cuando gobernaba en la región el PSOE, ha quedado claro que el Ejecutivo andaluz va a hacer un parón en el proyecto de llevar el metro al Hospital Civil y va a estudiar la viabilidad de llevarlo al PTA.

Ello supone un cambio de postura, porque en el programa electoral de las andaluzas se prometía el soterramiento del metro al Civil y llevarlo al PTA. Lo que queda claro es que la extensión del suburbano al hospital queda relegada y posiblemente no se haga, aunque no se abandona definitivamente, mientras que la del PTA parece tener visos de realidad. "Vamos a estudiar algo que nos parece de un gran interés que es intentar acercar el metro al PTA", ha dicho. Uno y otro han refrendado que se ha acordado agilizar la llegada del metro a la Alameda en lo posible.

Sobre el tercer hospital que proyectaba la Junta socialista, Moreno ha dicho que su intención es darle un impulso esta legislatura retomándolo por dónde se haya quedado, a la espera de que los técnicos orienten a los políticos. Espera ver empezar las obras en los terrenos del Civil esta legislatura.

En relación al plan especial del Guadalmedina, ambos han hablado sobre el gran puente-plaza entre la Aurora y Armiñán y la posibilidad de hacer un parque fluvial aguas arriba, aunque no ha habido compromisos claros. Moreno ha dicho que estudiará este asunto, así como hará lo propio con el Auditorio. A este respecto, el regidor ha señalado que se está buscando colaboración privada, mientras que Moreno se ha comprometido a estudiarlo también, aunque se ha visto claro que no ha querido entrar en detalle hasta no conocer los datos técnicos.

También han comentado detalles sobre las tecnocasas, las soluciones para relajar las dificultades viarias en los accesos al PTA o la inundabilidad en el Guadalhorce.