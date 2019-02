La vista para reclamar que Limasa cumpla el convenio vigente se aplaza al día 19

La jueza fijará las tablas salariales a aplicar, las pagas extras y el suministro de vestuario

La vista judicial promovida por el Sindicato de Trabajadores de la Administración Local (STAL) en el juzgado de lo Social 4, en demanda un nuevo pronunciamiento del juzgado ordenando a la empresa Limasa la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dictada en junio de 2017, ha quedado aplazada hasta el 19 de febrero después de constatarse que una de las reclamaciones que pedía el Stal, como era que la ejecución de la sentencia contemplase también el abono del vestuario de la plantilla, no figuraba en la demanda, por lo que la jueza ha aplazado la vista hasta dentro de doce días para dar tiempo a la incorporación de este concepto.

No obstante, hasta que se ha dictado su aplazamiento la vista celebrada este jueves ha permitido avanzar en los conceptos que, a juicio del Stal y de los otros sindicatos perrsonados, UGT y CGT , deben figurar en la sentencia que vuelva a ordenar a Limasa la ejecución de la sentencia del TSJA.

En este sentido, el abogado del Stal, José María Ramírez Pedrosa, ha señalado tras acabar la sesión que la jueza se ha comprometido a dictaminar sobre los conceptos que son de aplicación por la empresa para cumplir con el convenio colectivo 2010/12 y con la sentencia, que serán fundamentalmente tres: la aplicación de las subidas salariales desde 2012 a 2018; la aplicación de las pagas de productividad y otras en ese mismo periodo y el suministro del vestuario.

Ramírez Pedrosa ha insistido en que ya no está en cuestión la aplicación del convenio, pues hasta tres sentencias han fallado sobre su vigencia, pero si se hace necesario que la jueza aclare qué conceptos salariales y económicos deben aplicarse.

Al respecto, el letrado del Stal se ha preguntado "¿cuántas sentencias necesita Limasa, la señora Porras y el alcalde para evidenciar que los derechos de los trabajadores son los reconocidos en la única norma de cobertura que es el convenio de 2010-2012?"

El letrado ha señalado que la desobediencia de la empresa en cumplir la sentencia que le obliga a aplicar el convenio de 2010 y las trabas que está poniendo hará que finalmente cada trabajador se vea obligado a presentar de manera individual una demanda de reclamación de cantidades para que cada uno pueda recuperar los derechos y las cantidades económicas que les han sido reconocidas judicialmente pero que la empresa conculca.

Al respecto, el representante de UGT y presidente del comité, Manuel Belmonte, dijo que su sindicato ha preparado ya la demanda de unos 250 trabajadores que irán presentando a lo largo de febrero y marzo.

Belmonte ha vuelto a rechazar, en nombre de la plantilla, la propuesta municipal. "Es una locura, quieren que firmemos un convenio de 2013 a 2023, once años, y de 2013 a 2018 que pongamos que no hay atrasos; no se puede admitir, no vamos a cortarle al trabajador unos derechos que tiene por sentencia firme", concluyó