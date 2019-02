Buena acogida a la regulación de los patinetes anunciada por la DGT

Vehículos de movilidad personal homologados y controlados, quedando limitada la velocidad a la que circular; y las aceras manteniendo a los peatones en una situación privilegiada. Un sueño hecho realidad. Todos los agentes involucrados esperaban una regulación y según parece el Real Decreto llegará en unos cuatro meses. A finales de junio, indicó ayer Navarro. Según lo anunciado por el director general de la DGT los patinetes no podrán circular por las aceras, ya que estas «son para el peatón». Justo lo que la Asociación de Vecinos del Centro Antiguo lleva reclamando meses, dice el vicepresidente, Alejandro Villén, quien se muestra contento con los criterios que está teniendo Tráfico. Sin embargo, una de sus principales preocupaciones no se disipa con este anuncio. Y es que «hasta junio el Ayuntamiento no haga nada. Dijeron que iban a cambiar la Ordenanza de Vía Pública para que no puedan aparcar en las aceras. ¿Dónde está?», pregunta Villén.

Por su parte, la edil de Movilidad, Elvira Maeso, también se ha mostrado conforme con lo que plantea la DGT: «Es lo que estábamos demandando». Pues el Ayuntamiento ha pedido en reiteradas ocasiones a Tráfico que regule señalando que es una competencia estatal. Aunque Pere Navarro insistió ayer en que los ayuntamientos serán los que finalmente decidan cómo regular y gestionar su vía pública. La normativa estatal aún esta en proceso de consulta y participación por lo que el Ayuntamiento, que ya ha recibido el borrador, ha presentado varias alegaciones. «Esperamos que las atiendan en el decreto definitivo», dijo la edil.

Empresas

En cuanto a las empresas que prestan servicio en Málaga:Lime, Voi, Ufo, Tier y Wind; la primera en instalarse en la ciudad, Voi, que supera el centenar de patinetes, explicó que están «muy contentos» de que «por fin haya regulación; que haya seguridad jurídica es bueno para empresas, ayuntamientos, usuarios y no usuarios». Y creen que es razonable los aspectos que prevé la DGT. «Aunque no haya normativa actualmente ya lo hacemos así», explica, pues entre las recomendaciones que hacen a los usuarios están que no circulen por la acera. Además, «nuestros patinetes están limitados a los 20 kilómetros por hora», por lo que la homologación tampoco les supondría un problema.

También la americana Lime, con más de 100 patinetes en Málaga, afirma no tener ningún problema con la normativa. «Todo lo contrario, estamos de acuerdo con que no se circule por las aceras y, en el caso de las zonas peatonales, cumpliremos la normativa». Sobre la homologación, señalan que sus vehículos están habilitados para ir a no más de 25 kilómetros por hora, tienen un solo motor, están identificados, cuentan con luces, timbres y seguro de responsabilidad civil, por lo que afirman que están «encantados porque ya lo cumplimos todo».