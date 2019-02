Pérez arranca la precampaña con la promesa de suprimir la plusvalía y peatonalizar la plaza de la Marina

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Málaga, Daniel Pérez, ha abierto este sábado la precampaña electoral de cara a las municipales de mayo bajo el lema "El cambio que suma" y ha comentado que la ciudad necesita "un nuevo impulso" e "inversiones importantes" tras unos últimos cuatro años "completamente en blanco y donde no se ha hecho absolutamente nada". En un acto celebrado en el Palmeral de las Sopresas, Pérez ha reiterado que si gobierna suprimirá el impuesto municipal de plusvalía en la vivienda y ha anuncido un proyecto de peatonalización para la plaza de la Marina que uniría las calles Larios y Molina Larios con el Puerto para "asomar la ciudad al mar".

Arropado por más de 150 simpatizantes, Pérez ha asegurado que "faltan 106 días para el cambio" y ha comentado que Málaga mantiene grandes problemas como unos alquileres "insumibles" e "imposibles de pagar para las familias trabajadoras y los jóvenes, que no se pueden emancipar", recordando además que "no hay ninguna actividad en materia de VPO en los últimos años". El candidato socialista también se ha referido al tema de la limpieza, lamentando que la ciudad esté "muy sucia". "Sabemos perfectamente que no está limpia y la responsabilidad es de De la Torre, la gente no quiere saber si el modelo (de Limasa) va a ser mixto, privado o público sino que las calle estén limpias y a eso nos comprometemos", ha dicho,

Respecto a los impuestos, ha señalado que el PSOE suprimirá la plusvalía municipal para que "las casas de nuestros padres no nos tengan que costar un sacrificio adicional", y ha contrapuesto esta promesa con "lo que ha hecho el PP en la Junta, quitando el impuesto de sucesiones a los ricos". "Tenéis mi compromiso firme de que Málaga será una ciudad libre de plusvalías cuando gobierne el PSOE", ha afirmado el candidato, que ha calificado la plusvalía de "expolio".

Pérez ha denunciado el "abandono" de los barrios, que a su juicio son "los grandes olividados" de la capital y ha enumerado problemas por resolver como la "caravana" de vehículos en los accesos al Parque Tecnológico y la avenida Valle Inclán o la "falta de oportunidades de empleo digno". También ha criticado que Málaga "gaste tantos millones en museos cuando hay tantas prioridades en la ciudad", y ha dicho que la candidatura del PSOE es "la única alternativa real seria para cambiar esta ciudad". Además, ha mostrado su apoyo a los bomberos en la huelga que mantienen desde hace dos años por sus reinvindaciones laborales.

"Frente a una extrema izquierda que se divide somos el cambio que suma para gobernar esta ciudad a partir de mayo. Y frente a una derecha recalcitrante y retrógrada que mañana quiere salir a las calles somos el baluarte que defiende los derechos", ha apuntado.

A Péres lo han acompañado respomnsblers socialistas malagueños como José Luis Ruiz Espejo, María Gámez, Francisco Conejo, Miguel Ángel Heredia o Javier Carnero, además de Nacho López (de la ejecutiva nacional del PSOE).