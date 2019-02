"Queremos un recinto ferial estable que se pueda usar durante todo el año"

Ahora, la idea es gestionar con transparencia y atraer a la juventud a estas organizaciones

­Manuel Curtido Oliva lleva muchos años luchando por aumentar la presencia de las peñas en la sociedad malagueña, tanto en diferentes puestos en la Federación que las agrupa como de socio de cuota. Tras un periodo convulso, con unas cuentas a las que hubo que practicarles una pericial por supuestas anomalías documentales, que derivó con la dimisión de la anterior Junta Directiva y la Constitución de una Junta Gestora, logró ganar las elecciones el pasado 28 de enero con 41 votos a favor, mientras que Pepi Gil obtuvo 18 y Juan Guerrero, 15. Asegura que la base de su gestión van a ser la transparencia y la seriedad y sus retos, recuperar a la juventud para las organizaciones a las que representa, así como lograr crear un polo de atracción cultural y social en el real del Cortijo de Torres.

¿Cómo está el ambiente en las peñas tras el convulso periplo vivido hasta su elección?

Estamos viviendo un ambiente tremendamente positivo, observamos que las peñas han vuelto a tener ilusión, están ilusionadas y esperando que esto vaya saliendo para adelante, pero sobre todo ilusionadas y yo creo que confiadas en la gestión que vamos a realizar.

A las cuentas de la anterior directiva se le ha hecho una pericial. ¿No se corresponden con la realidad?

No es que no se corresponda con la realidad, creemos, en función de lo que estamos viendo, que están mal justificadas, entonces vemos esas justificaciones que parece ser que la justificación en papel no está, pero estamos tratando de resolverlo a través de justificaciones digitales. Ha habido una serie de anomalías sobre todo en documentación, documentación que se está recuperando. El tema es menos grave de lo que en principio se pensaba, se creía, pero sí hay una responsabilidad.

¿Una responsabilidad judicial?

No, eso lo decidirán los técnicos que contratemos para revisar con lupa estas cuestiones.

¿No se ha hecho una auditoría a esas cuentas?

No, lo que se ha hecho es un informe pericial de las cuentas, y ese el que tenemos.

Se ha reunido usted con la Plataforma de Entidades por un Real Estable (PERE). ¿Qué quieren hacer con el Cortijo de Torres?

Nosotros, yo llevo muchos años luchando por ese tema. Con ese tema conseguimos que viniese una ordenanza municipal, se concedían las casetas por un periodo de dieciséis años más una serie de periodos de diez años hasta un máximo de 75. Eso es lo que queríamos y lo conseguimos en un proyecto. Queremos un real estable para que se pueda usar durante todo el año para hacer nuestras propias actividades, convertir todo aquello en un polo cultural y de ocio.

En 2007, el PSOE propuso convertir el Real en una manzana industrial y financiera con hoteles y oficinas para dar servicio al Palacio de Ferias. Es una posibilidad que, desde entonces, planea en el horizonte...

Es un tema que nosotros no estamos interesados. Estamos interesados en que el Cortijo de Torres siga siendo lo que está siendo, un recinto ferial, y que las casetas de nuestras federaciones y de entidades sin ánimo de lucro sean casetas que se puedan usar durante todo el año. No solamente por el tema de las casetas, sino por todo el espacio que tenemos allí alrededor. En nuestro programa llevamos que el Cortijo de Torres lo queremos convertir en un Real estable, un real estable para dedicarlo al ocio y la cultura, y a nivel de peñas, para que nuestras entidades, hagan las casetas de obra, y se les de la concesión que tenemos de 15 años, más periodos de diez hasta un máximo de 75. Para que todo ese espacio que está muerto durante todo el año pues se convierta en un centro para expandir nuestra cultura, nuestras actividades, hacer jornadas de juegos.

¿Cómo se plantean la tradicional dicotomía entre la Feria del Centro y la Feria del Real del Cortijo de Torres?

En la Feria del Centro no nos vamos a meter. Nosotros apostamos por el recinto de Cortijo de Torres. En la Feria del Centro, pues que los hosteleros y el Ayuntamiento hagan su propia vida. Apostamos fuertemente por el Cortijo de Torres. Lo que sí queremos es que la Federación de Peñas tenga una mayor participación en la Feria de Málaga. Hasta ahora, hemos pasado una temporada de cinco o seis años, en los que la Federación no pintaba nada en la Feria de Málaga, a partir de este momento vamos a exigir al Ayuntamiento que, al igual que en la Semana Santa la Agrupación de Cofradías dirige el asunto, en el asunto del Carnaval es la Fundación, en la Feria debe ser la Federación de Peñas. Igual que lo ha sido durante muchos años anteriores.

¿De qué forma quieren participar más en la Feria de Málaga?

Participar activamente, con nuestros proyectos, en la toma de decisiones. No queremos ser protagonistas únicos, pero sí ir de la mano del Ayuntamiento de Málaga. Vamos a plantar nuestras propias iniciativas, mejorando la situación de las casetas. Somos conscientes de que la imagen que dan algunas casetas no es la que se corresponde con la ciudad, pero tampoco queremos convertir el Cortijo de Torres en calle Strachan, que se dedique sólo a bares y restaurantes. Queremos peñas y entidades sin ánimo de lucro que funcionen de forma coordinada.

¿Qué objetivos se marca?

Transmitir transparencia y seriedad.

¿Han vuelto las peñas que se marcharon de la Federación?

Se han marchado por algunos temas personal, ahora acabo de recibir a una de ellas y se integran, pero no por temas económicos.

¿Cuántas peñas hay ahora mismo federadas?

85.

¿Cómo se va a atraer a las no federadas?

Llenarla de actividades y proyectos. Uno de los objetivos, aparte de la transparencia, es adaptar nuestros estatutos a los de la Junta de Andalucía, porque nuestros estatutos no están actualizados. Y adaptar todas las peñas a la nueva reglamentación de la Junta, una vez que tengamos eso confeccionado vamos a trabajar el tema de subvenciones y económicos de las entidades. Vamos a pedir la participación fortísima por parte del Ayuntamiento, de la Diputación Provincial y de los sponsors para que confíen en nosotros y vamos a tratar de ir solucionando los problemas económicos de cada uno de los entidades.

¿Qué tal se lleva con Teresa Porras?

Magníficamente. Ella me ha felicitado, y está a disposición de la Federación. No sólo ella, sino también otros concejales y la Diputación.

¿Qué va a hacer para recuperar el papel que tuvieron las peñas en los años ochenta y noventa, la época dorada, y lograr que vuelva la juventud?

El papel de la juventud es importantísimo. A la juventud no se le puede decir qué hacer, sino abrirles las puertas de las peñas, aquí estamos, presentarnos vuestros proyectos y qué queréis hacer en la Federación. Cuando hablamos de la juventud, no nos referimos a los 14 ó 15 años, hablamos de los 20 a los 45 años. Ellos tienen que hacer sus propias actividades, proponerlas, hay montones de peñas y eso se está recuperando con actividades distintas a las que hacíamos hasta ahora. Nosotros abogamos mucho por el flamenco, nuestras tradiciones, la canción española, pero ya hay muchas peñas que entran en los bailes latinos, actividades al aire libre, senderismo. Y vamos a trabajar mucho las redes sociales.