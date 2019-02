"La tecnología hace que nos creamos invencibles y que nuestras palabras no hacen daño"

La Asociación ADA Lovelace y Asociación Infania, con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga y la Fundación Unicaja, han creado la Brigada Antiacoso compuesta por un equipo integral de especialistas en el ámbito jurídico, tecnológico, psicológico y educativo que dará respuesta al bullying mediante un chat que ha comenzado a funcionar esta misma semana.

El chat de la Brigada Antiacoso ha comenzado ya a funcionar. Está gestionado por un equipo multidisciplinar de profesionales con el que los menores podrán compartir sus preocupaciones. Marta González es una de las coordinadoras de este proyecto pionero, que trabaja en 20 centros educativos, a través de una herramienta digital con la que los escolares están plenamente identificados. La usan a diario, conocen y controlan.

¿Con qué objetivo han creado esta Brigada Antiacoso?

La brigada nace porque durante ocho años, como responsable de la fundación Aliados en Andalucía, que trabajaba en Málaga el tema de la igualdad, la brecha tecnológica y la violencia de género digital, detecté cómo los jóvenes no tenían una fórmula para pedir ayuda. Estaban sensibilizados con el problema, pero tenían muchas dudas. Además, los casos más complicados se escondían entre la multitud. Existía un teléfono, pero los niños de esta generación no son analógicos, les da vergüenza hablar con adultos. Por eso hemos creado este chat y este correo electrónico. A través de la web [www.brigadaantiacoso.com] o de las redes sociales se puede acceder a este chat en el que los afectados pueden hablar de sus problemas de forma directa sin tener que desvelar, en principio, sus datos personales. Estamos presentes en Facebook, Instagram y Twitter, y este contacto es directo con profesionales, a través de las redes sociales, sin necesidad de pasar por ningún otro filtro, por lo que los menores se abrirán con más facilidad. No hay nada mejor que estar donde ellos están, donde descargan sus apuntes, donde se entretienen y

juegan, donde suben sus deberes y obtienen información.

¿Por qué el medio digital es también el medio elegido por muchos acosadores?

El acoso ha pasado a otra dimensión. Siempre ha existido. Se le ha añadido el elemento tecnológico. Esto hace que el alcance sea mayor y también la insistencia. Las tecnologías duran las 24 horas del día los siete días a la semana. No tiene límite ni horario. Antes los niños podían ser acosados en el colegio pero llegaban a casa y encontraban un lugar donde se sentían seguros. Ahora pueden sufrir acoso también hasta en su casa, porque el acoso continúa a través del móvil. Es decir, se ha sobredimensionado el problema. Hemos pasado de un plano más localizado y focalizado a un plano sin límite.

Pero internet deja un rastro que también es más fácil de detectar.

Deja huella. Pero un niño, cuando está siendo acosado, tiende a borrar los mensajes. Necesitamos sentir que ese acoso no existe. Nosotros recomendamos guardar los pantallazos. Pero, en muchos casos, no quieres ver lo que te han dicho o no quieres que nadie se entere.

¿Cuáles son los principales peligros del ciberacoso?

Las tecnologías engríen. Cuando empiezas en una espiral de insultos u hostigamiento, al no tener a tu interlocutor de frente, nos creemos invencibles y pensamos que no hacemos daños con lo que decimos. Muchos acosadores no son conscientes de las consecuencias de sus actos. Escriben un insulto y creen que es un comentario sin más, como un buenos días, cuando se trata de una amenaza. Tampoco sabe cómo el otro lo ha interpretado. Las cosas se agravan con tecnología de por medio.

¿En qué consiste el trabajo de las personas que atienden el chat?

Las personas tras el chat de la Brigada Antiacoso son profesionales especializados en protección de la infancia. La idea es proporcionar a los niños y a las niñas un lugar en el que crezcan seguros, felices y donde se sientan escuchados. El trabajo del equipo se centrará en concienciar sobre una realidad: la existencia del acoso. Y hacerlo usando un lenguaje accesible y cercano. Además, están en el entorno adecuado. Nuestros profesionales trabajarán para estar siempre en línea en internet, y darán respuestas inmediatas, ya que el chat permite hacerlo al momento, para resolver los problemas y preguntas, usándose a modo de red social. El horario de atención online será de cuatro horas diarias, de 19.00 a 23.00 horas. No obstante, las demandas realizadas fuera de ese horario serán igualmente atendidas.

¿Cuál es la incidencia real del acoso escolar en los centros educativos de la provincia de Málaga?

De acuerdo con los datos recopilados de la Policía Nacional, la Guardia Civil y diversos cuerpos de Policía Local, Málaga es la segunda provincia andaluza en número de víctimas de acoso escolar por detrás de Sevilla, con un total de 274 casos registrados entre 2012 y 2017 a nivel provincial. Estas cifras, aunque chocantes, pueden estar quedándose cortas ya que el acoso es un problema que se suele silenciar. Y ese es, precisamente, uno de los objetivos que persigue la creación de la Brigada Antiacoso es que se de voz al acoso infantil para, así, encontrar la forma de acabar con él. Hay infinitos tipos de acoso, muchas formas de ejercerlo y un gran número de implicados. El problema del acoso es el silencio y el reconocimiento del problema. Y es por eso que hay que darle respuesta y poner voz al silencio del acoso.

¿Cómo ha sido el recibimiento que ha tenido la Brigada Antiacoso por parte de la comunidad educativa?

El servicio se acaba de lanzar. Tenemos 20 centros escolares en los que vamos a empezar a trabajar. El campo de trabajo está focalizado, pero al ser un servicio a través de internet, ya hemos recibido correos y el chat está en activo. Todavía no hemos llegado a un colegio y la notoriedad del proyecto ha hecho que se active. Va muy rápido.