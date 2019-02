Catorce propuestas malagueñas para regalar en el Día de los Enamorados

Faltan tan sólo unas horas para que llegue San Valentín, una cuenta atrás en la que muchos de los enamorados aún no tienen un regalo original o un plan especial para disfrutar con su pareja. Para sorprender y hacerse con el obsequio perfecto no hace falta viajar lejos o buscar desmesuradamente hasta acabar agotados porque no saber qué regalar. La provincia de Málaga ofrece cientos de posibilidades o rincones tanto en los que disfrutar del amor, como donde encontrar el detalle o la sorpresa ideal.



Cena romántica

En la ciudad, muchos de sus restaurantes y hoteles que disponen estos días de ofertas especiales para San Valentín, como es el caso del Hotel Málaga Premium y su restaurante Yubá. Aquí se puede disfrutar del 11 al 17 de febrero de un menú especial para el día de los enamorados, con la posibilidad de completarlo con una noche de hotel. Málaga Premiun hace un propuesta redonda para que no falle nada en este día con su cocina inspirada en el mestizaje de unos 15 países, compuesta por platos como el saam de pollo penan nyonya, raviolis de merluza, menieur tailandesa, cristales de albahaca morada o el toque especial de su postre: La rosa de la Bella y la Bestia. Tras ella, podrás degustar algunos de sus combinados o cócteles en la terraza del hotel con las vistas de fondo de la Iglesia de San Juan.

Plato menú San Valentín de Yubá: Raviolis de merluza, menieur tailandesa, cristales de albahaca morada y polvo de tomate



Otro de los restaurantes que también adapta su carta a estas fechas, es Matiz. Perteneciente al conocido Hotel Molina Lario, su cocina innovadora pero de carácter mediterráneo y andaluz se convierte en perfecta para disfrutar de una velada romántica y brindar por el amor. Entre sus platos encontrarás su arroz cremoso de setas con trufa, la ensaladilla Matiz, el canelón de chivo malagueño su postre, tarta pavlova con frutos rojos, sopa de choco-lima y cereales. Tras degustar sus platos, a todos aquellos que pidan el menú de San Valentín el servicio de coctelería del restaurante invitará un cóctel romántico.

Plato del menú de San Valentín de Matiz: canelón de chivo malagueño gratinado con jugo trufado y portobello a la parrilla.

Restaurante La Antxoeta, se trata de una de uno de los espacios gastronómicos de los que se puede disfrutar en el barrio del Soho. También dispone de un menú especial para San Valentín, en el que se puede encontrar desde una ensalada de vieras, pasando por una presa confitada con crema de coliflor y trufa, hasta un fabuloso postre de mousse de queso con fresas. Su moderno restaurante de decoración urbana y su variada y fusionada carta lo hace el rincón ideal para las parejas más atrevidas.





La Antxoeta. Ensalada de judías verdes de Kenia y vieras con longaniza



Sin cambiar de barrio, en el propio Soho también se puede encontrar al restaurante Cayetana. En él, se puede disfrutar de una mezcla de lo tradicional, lo actual y lo exótico, y además, cuenta con un menú especialmente creado para San Valentín. Este consta de platos como un tartar de salmón meloso y apasionada salsa de cítricos, lomo de bacalao en salsa verde con parmentier en espuma o el dulce final, postre de terciopelo rojo.

Restaurante Cayetana. Bacalao, verde wakame y parmentier en espuma

Regalos para él y para ella

En la ciudad también se pueden encontrar diferentes marcas 100% Málaga con las que acertar el regalo perfecto. Para los que tengan en mente algún tipo de bisutería, pueden acercarse a Calamita, en la calle Cárcer. En esta tienda dispone de una bonita colección de piezas artesanas en las que se combinan metales no alérgicos libre de níquel y plomo, acabados con un baño de plata y acompañados de elementos en cuero.

Calamita Málaga.



Otras de las marcas de joyería malagueña, es la de Hago. En ella, podrás encontrar todo tipo de joyas en plata y oro personalizables para ella, así como gemelos y relojes para él. Sus tiendas se localizan en la calle Santa Lucía y en la avenida Príes.

Joyería Hago



También, regalos tanto para el como para ella ofrece Dezencia Clothing. Esta firma de moda desprende alegría y felicidad en cada una de sus coloridas y originales prendas y complementos, los cuales son la escusa perfecta para transmitir el buen rollo a la pareja.

Chaqueta de Dezencia Clothing



Especialmente para ella, es la tienda Bohemy situada en la calle Méndez Núñez. Está pensada para aquellas chicas bohemias, rockeras y soñadoras. La marca combina colecciones semanales con piezas atemporales y de artesanía. Sus bolsos y botas de cuero, sus vestidos de encaje o sus decenas de complementos pueden ser un acierto para regalar.

Bolsos de piel Su-Shi de Bohemy.



Y para el, las tiendas de Mumy Room. En la ciudad puedes encontrarla en la calle Marín García y en esta marca, toparás con ideas alternativas plasmadas en ropa distinta con personalidad y sin prejuicios. Para las parejas que les guste el color y los estampados, en ella pueden encontrar el regalo ideal para este San Valentín.

Camisas de MumyRoom Málaga.



Sorpresa Relax

El día de San Valentín se convierte en la escusa perfecta para relajase y darse un capricho en los muchos espacios que ofrece la ciudad. Uno de ellos, es la cadena de belleza Coco Beauty, ahora con una imagen totalmente renovada y en plena expansión, ofrece entre sus servicios diferentes tipos de masaje y numerosos tratamientos tanto faciales como corporales que se pueden disfrutar en pareja.

Tratamiento en pareja en los centros de belleza Coco Beauty.



Otro de los espacios que reúne encanto y bienestar y que también se suma a la lista de promociones especiales para el día de los enamorados son los Baños árabes Hamman Al Andalus. Una de sus opciones es el pack 'La magia de las noches del hamman' que incluye baño árabe, kessa tradicional y masaje relajante para los dos.

Interior del Hamman Al Andalus Málaga.

Escapadas

En toda de la provincia, también hay cientos de opciones para disfrutar de este día. Entre ellas, se encuentra la Posada Los Cántaros, situado en la Sierra de Gibralgalía de Cártama. Esta hospedería rural pone a disposición estos días, una oferta especial para enamorados la cual incluye dentro de la estancia una cena a la luz de las velas, recepción con cava y bombones, así como la posibilidad de desayunar en la propia habitación la cual puede contar con jacuzzi privado y estará ambientada especialmente para este día.

Posada Los Cántaros.



Hacer una escapada a la Serranía de Ronda, pasear en el encanto de las calles del casco antiguo del pueblo y disfrutar en pareja de una cata de vinos en las bodegas La Sangre de Ronda, puede ser una opción bastante acertada para sorprender a la pareja.



Frigiliana también alberga otro de los lugares especiales donde pasar el día de San Valentín, se trata del Hotel Rural Almanzara. En el después de realizar una ruta por uno de los pueblos blancos más bellos de la provincia, se puede relajarse en pareja en sus instalaciones, las cuales cuentan con piscina, jacuzzi sauna y espacio la descansar frente al calor de una chimenea.