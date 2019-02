El comité de Limasa responde: "El único beneficio es el que se han llevado los privados"

El comité de empresa de Limasa le ha respondido al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que acusaba a los trabajadores de defender una propuesta donde sólo habría beneficios para la plantilla y no para la ciudad. "Nos pide hacer una reflexión sobre lo que pedimos, que no es más que lo que hemos ganado por sentencia judicial, y la reflexión la debe hacer él que es el que ha permitido que durante más de 18 años los socios privados de Limasa se lleven más de 30 millones de euros sólo por el canon de asistencia técnica. Si mantiene esta situación, como parece, los privados se seguirán llevando el dinero, sin ningún beneficio para la ciudad. Así que no hable de que tiene que haber un beneficio para la ciudad cuando durante 18 años le ha estado dando ese beneficio a los privados y seguirá haciéndolo sin municipalizar la empresa"

El comité ha vuelto a reunirse esta mañana con la concejala de Limpieza, Teresa Porras, y cargos directivos de Limasa en otra cita infructuosa donde la concejala ha insistido en la idea de "hacer tabla rasa" de los últimos años y firmar un nuevo convenio, según las condiciones propuestas por el Ayuntamiento.

El comité ha mantenido su posición de negociar un convenio para los próximo años que contemple la municipalización de la empresa, pero una vez que la empresa asuma el fallo de las sentencias judiciales y abone los atrasos que se derivan de dicho cumplimiento.

Todo ello a un día de que expire el plazo dado por el alcalde para que el comité se pronuncie sobre la propuesta municipal, algo que ya está mas que respondido.