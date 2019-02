El Materno Infantil diagnostica 70 casos al año de cáncer en menores de 14 años

­ El Materno Infantil diagnosticó el año pasado un total de 70 casos de enfermedades oncológicas en menores de 14 años, un 30% de las cuales fueron leucemias agudas y, el resto, tumores sólidos.

Esta cifra se conoció ayer con motivo de la celebración del Día Internacional contra el Cáncer Infantil para el cual se hizo un acto en las escalinatas del centro hospitalario y se leyó un manifiesto de apoyo a la investigación, defensa de la sanidad pública y promoción de un estilo de vida saludable, además del reconocimiento de los profesionales de dicha área.

Entre los casos de tumores en menores, las leucemias agudas son el grupo de neoplasias más frecuentes en la infancia, situándose en segundo lugar, por su frecuencia, los tumores del sistema nervioso central. La incidencia anual de tumores infantiles sólidos en España es alrededor de unos 1.100 nuevos casos y la supervivencia, aunque varía según la enfermedad y estadio, es próxima al 80 por ciento. Y es que con los ciclos de quimioterapia actuales se logra una tasa de curación del 80-90 por ciento en la leucemia linfoblástica aguda, la enfermedad maligna más frecuente en la edad infantil con una incidencia anual en torno a cuatro pacientes por cada 100.000 menores.

En cuanto a la investigación en este ámbito, la Unidad de Hematología pediátrica del centro participa en varios ensayos clínicos nacionales e internacionales de Inmunoterapia entre los que destacan el ensayo con el anticuerpo quimérico Blinatumomab para pacientes pediátricos con leucemia linfoblástica en recaída y la infusión de células Natural Killer en niños y adolescentes con leucemia mieloblástica aguda.

Al acto conmemorativo asistieron la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro; el delegado de Salud y Familias en la provincia, Carlos Bautista; la jefa de Hematología pediátrica, Ángeles Palomo; la jefa de Oncología pediátrica, Ana Benito, y la representante de la Agrupación de Desarrollo Unidos contra el Cáncer, Pilar Ponferrada.

«Al número estamos estables en los últimos dos años, creo que tenemos diagnosticados el mismo número de tumores en niños pero es verdad que cada vez asumimos otro tipo de patologías que igual no son tumorales pero son patologías congénitas que pueden desencadenar o acabar con una patología tumoral», especificó la responsable de Hematología pediátrica, Ángeles Palomo.

Otra de las cifras que arrojaron durante la jornada es que en 2018 se llevaron a cabo 22 trasplantes de progenitores hematopoyéticos a menores en el Materno Infantil, de los que cinco fueron trasplantes autólogos (las células proceden del mismo paciente) y 17 fueron alogénicos (las células se obtienen de un donante emparentado y no emparentado). Además, se realizaron el año pasado 19 infusiones de linfocitos de donante y 4 infusiones de células mesenquimales alogénicas de tejido. «La implementación en los últimos años de los trasplantes haploidénticos (con un donante familiar no idéntico) no manipulado ha permitido que casi el cien por cien de pacientes con indicación de trasplantes puedan recibirlos tengan o no donantes idénticos», expuso Palomo.