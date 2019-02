Matemáticas, un juego muy serio

Cada una de sus fases comprende pruebas y desafíos para menores de entre 5 y 12 años, creadas a partir de una de las técnicas más innovadoras en educación, el Método Singapur.

Un niño, su avatar, ganas de aprender y sobre todo, divertirse, es lo único que se necesita para comenzar una partida en Powernauts. Este videojuego educativo puesto en marcha por la empresa malagueña Teachlabs, pretende hacer más sencillo que nunca el aprendizaje de una de las asignaturas que más fracaso escolar registra entre los alumnos de Primaria, según investigaciones realizadas por la Universidad Internacional de La Rioja, las matemáticas.

Diseñado para niños de entre 5 y 12 años, la aplicación integra todos los contenidos curriculares de esta materia, los cuales están adaptados a la Ley de Educación vigente. Compuesto por decenas de niveles que corresponden a las unidades didácticas del primer curso de Primaria, estos prevén ser aumentados en los próximos meses para que pueda estar disponible un material que abarque hasta sexto de Primaria.

La dinámica es sencilla: retos matemáticos y desafíos mentales integrados en una aventura donde es necesario utilizar la habilidad y el ingenio para avanzar. Cuantos más contenidos aprenda el jugador, más recompensas recibirá para que su avatar sea único y personal. Los retos de cada nivel variara?n en cada partida para que la experiencia de aprendizaje nunca termine y de este modo, se pueda disfrutar una y otra vez de sus desafi?os sin que estos sean repetitivos y terminen aburriendo.

Hay cientos de videojuegos en el mercado que incluyen el aprendizaje en su estrategia, pero ninguno de ellos cuenta con las novedades que desarrolla Powernauts. Entre ellas, se encuentran el hecho de que es la única aplicación que reúne una asignatura completa en su software. «Anteriormente para que un niño pudiera aprender todos los puntos que englobaban la materia, se necesitaba descargar varias apps diferentes. Con la que hemos desarrollado, un niño puede repasar todas la unidades que conforman las matemáticas de este primer nivel escolar», señala Juanma Liceras, CEO de Teachlabs.

A esta novedad, se suman la calidad gráfica 3D del videojuego, que a diferencia de los habituales 2D, este ofrece un mayor realismo de la imagen y por lo tanto, asegura una mayor captación del menor y por consiguiente, su diversión. «Hasta ahora un juego educativo, nunca ha tenido el entretenimiento que pueda tener cualquier otro. Es por ello, que en el desarrollo de la aplicación hemos establecido nuestro particular control de calidad, con el que vemos si estamos haciendo las cosas bien: darle el dispositivo a un niño, dejarle que juegue un rato, quitárselo y si tras pasados unos 15 minutos no lo echa en falta, la cosa no funciona», destaca.

La aplicación de las matemáticas dentro de los diferentes niveles que componen Powernauts se ha realizado siguiendo el método Singapur, una nueva estrategia de aprendizaje universal en la que lo primordial es comprender y pensar. «Para nosotros es especialmente importante que los pequeños aprendan a sumar o restar a la vez que comprenden qué es lo que hacen y por qué es así», indica Liceras. Dentro de la pantalla del dispositivo, cada nivel adapta este método de enseñanza a entretenidos puzles y minijuegos que convierten la experiencia de aprender en una aventura, mientras el jugador explora un misterioso planeta y conoce a sus habitantes, los curiosos y simpáticos Blublus, los cuales les ayudarán a lograr su misión.

«El medio infantil por excelencia es el videojuego, estamos frente a una generación que ha nacido junto a las nuevas tecnologías y forman parte de su estilo de vida. Por lo que conseguir hablar en su idioma y sumergirnos en su ocio, es algo tan importante y necesario como las matemáticas, y supone una gran ventaja para aprender esa asignatura que tan complicada es para muchos», destaca Liceras.

Actualmente, Teachlabs trabaja en dos versiones diferentes del juego, una es la que ya está disponible tanto en la plataformas de descarga Appstore, como en Playstore, y otra la que continúa en desarrollo. Una versión escolar enfocada al control del profesor sobre el alumno y con contenidos más desarrollados.