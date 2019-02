Teresa Porras: "No he hecho nada ilegal"

La concejala de Fiestas, Servicios Operativos y del distrito Cruz del Humilladero, Teresa Porras, ha dejado claro que "no he hecho nada ilegal", después de que junto con el edil Francisco Pomares y el gerente de Urbanismo, José Cardador, haya sido llamada a declarar como investigada por supuestas "injerencias políticas" en expedientes de infracciones urbanísticas, en concreto, en la promoción Villas del Arenal. Así, ha dejado claro que "solo lo que he hecho es lo que cumplí cuando cogí mi cargo de concejala, que prometí en el libro de la Constitución defender los derechos y deberes de los ciudadanos".

Ha dicho, además, que se siente apoyada por sus compañeros, el partido, y "sobre todo por el alcalde de la ciudad", Francisco de la Torre, pero ha eludido hablar de su inclusión en la lista del PP a las municipales: "Eso no toca".

En cuanto al caso de Urbanismo, ha subrayado que "eso es lo que he hecho, atender a los ciudadanos de Villas del Arenal e intermediar en que se les atendiera como personas que eran con infracciones leves en sus casas", como son, ha dicho, cerrar una pérgola o hacer una barbacoa en su propiedad.

Porras, tras ser cuestionada por los periodistas sobre una posible dimisión, ha incidido en que "es un tema mucho más profundo que el empecinamiento de dimitir", añadiendo que "todos los ciudadanos de este país tienen su derecho a defenderse".

"Aquí cuando me estáis diciendo si voy o no a dimitir... ¿Es que no tengo derecho a defenderme? La presunción de inocencia creo que la tienen todo el mundo y debe de tenerla todo el mundo", ha reiterado, añadiendo, además, que los políticos "deben de defender la Constitución española", aludiendo, de nuevo, a los derechos de las personas de poder defenderse "porque todavía no están juzgadas y la presunción de inocencia está por encima de todo".

De igual modo, se ha referido a la denuncia de la Fiscalía y ha dicho que "no dice que hay delito", sino que "es posible ante las denuncias de unas personas que lo que tienen es una venganza porque se les quitó de su puesto de trabajo, porque eran personas de confianza cuando se denunció, por parte de los vecinos también, infracciones urbanísticas que tenía la jefa de disciplina urbanística en su casa". "A partir de ahí la confianza ya no era tal", ha remarcado.

De igual modo, ha agregado que cuando hay una denuncia y el fiscal hace un auto "a la otra parte no nos ha llamado para saber nuestra versión de los hechos". "Eso sí lo he echado de menos", ha apuntado. "Sí me hubiera gustado que el fiscal me hubiera dado la oportunidad para decir lo que yo pienso del tema", ha agregado.

Cuestionada, en concreto, por la posible moción de censura que platean algunos partidos de la oposición, Porras ha advertido de que "tengan cuidado con los derechos humanos que puedan condicionar esas decisiones".

Por otro lado, ha agregado que "por suerte o por desgracia" cada vez que hay unas elecciones municipales "me encuentro con una situación de estas". "Difama que algo queda", ha lamentado.

En este punto, ha recordado que hace ocho años el exportavoz socialista Enrique Salvo Tierra "tuvo que ir a un juzgado, donde se me denunció por parte del PSOE, que montó otro chiringuito como el que ha montado ahora; en este caso ha sido Ciudadanos y sumándose el PSOE". "En aquel entonces tuvo que ir a un juzgado y delante de un juez pidió perdón a doña Teresa Porras Teruel por haber mentido a sabiendas de que estaba mintiendo", ha recordado.

Sobre "la manipulación y lío", que, a juicio de Porras, se ha liado en relación con Urbanismo, también ha preguntado si "tengo alguna responsabilidad en Urbanismo, tengo firma, puedo mandar allí", respondiendo que no. "Por qué me inculpan a mí en ese sentido si no soy nadie en la Gerencia de Urbanismo, no tengo ninguna responsabilidad", ha cuestionado.

"El que vea la situación ve que esto es lo que es; que estamos en elecciones municipales y hay que ganar las elecciones", ha añadido, advirtiendo, no obstante, de que "esto puede salir al revés en la calle".

A juicio de Porras, "los ciudadanos me conocen desde hace muchos años, saben cómo soy y lo que no entienden es cómo los políticos se pueden comportar en una ciudad, que está como está, que va para arriba, que lo hay que hacer es trabajar por ella, que se inventen estos líos porque estamos en unas elecciones".

"Lo único que hay que hacer es lo que hago yo, trabajar 24 horas al día. Nada más, trabajar. Dejarse la suela del zapato en la calle y atender a los ciudadanos", ha incidido, advirtiendo de que "no hay que montar ningún chiringuito de estos".

Asimismo, se ha preguntado quién "va a restituirme a mí y a mi familia lo que ha pasado". "Hace ocho años lo único que salió en la prensa, exactamente, es que Enrique había pedido perdón", ha señalado, preguntándose "¿quién va restituir el honor de una persona y de una familia?, ¿no se piensa?".

"Para las elecciones queda todavía mucho tiempo, a lo mejor cae alguno más como investigado; es lo único que digo", ha advertido, por último, Teresa Porras.