Urgencias del Regional aumenta después de 26 años su plantilla en 19 profesionales

­Urgencias del Hospital Regional ha aumentado por primera vez en 26 años su plantilla en 19 profesionales, un incremento de recursos humanos que solicitaban los trabajadores ante la saturación que tenían en el día a día.

En concreto, la plantilla actual de 63 enfermeros y 28 auxiliares de enfermería aumentará en 10 enfermeros y 9 auxiliares y sumará unos 110 profesionales, según informaron los propios trabajadores a este periódico.

En un escrito elaborado por la dirección de Enfermería y Atención Ciudadana del Hospital Regional, al que ha tenido acceso este periódico, el hospital reconoce que se ha producido un incremento en la demanda asistencial que atiende el servicio de Urgencias por los cambios producidos en los patrones de cuidados de los pacientes, así como los nuevos programas asistenciales que el hospital ha incorporado. Una situación independiente al aumento de pacientes que se produce en los periodos de alta frecuentación por brotes o situaciones epidémicas de enfermedades estivales. En estos momentos, el centro está en uno de esos periodos a causa de la gripe. Por ello, después de reunirse la gerencia hospitalaria con los trabajadores que solicitan un aumento de plantilla estable, más allá de los contratos con motivo de la alta frecuentación, el hospital ha establecido que «para dar respuesta a esta necesidad» aumentará los enfermeros y auxiliares por turnos; 19 trabajadores frente a los 25 que solicitaban los trabajadores.

Dos enfermeros más de lunes a viernes en turnos de mañana y tarde, mientras que los fines de semana tendrán uno más en turno de mañana y tarde. En cuanto a los auxiliares de enfermería, contarán con uno más de mañana, otro de tarde y otro para las observaciones. Todos estos cambios no contemplan la Observación 3.

Además, «con el objetivo de contribuir a la mejora de la seguridad de los pacientes ingresados en el área de Observación de ese servicio de Urgencias», se instalará en la sala 3 monitorización en las doce camas de dicha unidad, como ya informó este periódico, y tendrá un sistema de centralización del registro de cada monitor en el control de Enfermería.

Con este acuerdo, la plantilla aumenta por primera vez desde el año 1992, un «salto cualitativo» que paraliza la manifestación y huelga que organizaba el colectivo como medida de presión para conseguir esta y otras medidas. Uno de los próximos puntos que abordarán para continuar mejorando sus condiciones es luchar por mejorar los flujos de pacientes para que no se estanque Urgencias o que no regresan a dicha área tras una intervención, aunque reconocen que con la obra actual en este área hospitalaria, el próximo problema será la falta de espacio para trabajar.

Una presión efectiva

La hoja de ruta de enfermeros y auxiliares de Urgencias del Regional comenzó el pasado 21 de enero. Una batería de medidas que duraron 15 días ante la llegada del periodo de alta frecuentación y la necesidad de aumentar la plantilla de forma estable.

Sin esperar una respuesta por parte de la gerencia, los trabajadores optaron por no cubrir las vacantes que surgieron en dicha área y no movilizar a los pacientes sin el personal adecuado para hacerlo. Además, dejaron de realizar de manera prioritaria aquellos procedimientos que requerían de un tiempo excesivo, siempre que no pusieran en peligro la vida del paciente. Por ejemplo, la canalización de vías centrales de acceso periférico. Una medida a la que se unió que cuando se denominara un Código Ictus, una vez confirmado el diagnóstico el enfermero regresaba a Urgencias y se quedaba con ese paciente un compañero de Neurología.

Si en un plazo de dos semanas no recibían respuesta, la huelga iba a ser la siguiente medida a votar; una opción que contaría con el respaldo del sindicato CSIF. Sin embargo, la gerencia se reunió con el colectivo y aseguró que iba a dar respuesta a sus peticiones, entre las que destacaba un aumento de plantilla, la reconversión de la sala 3 como sala de Observación y no de prehospitalización, como se utiliza actualmente, o que no se deriven más pacientes de otras áreas.

Mientras tanto, los trabajadores cerraban posibles fechas para una concentración y huelga, en caso de no obtener una respuesta positiva, medidas paralizadas ahora ante lo acordado: el aumento de plantilla por turnos y la monitorización en la sala 3, sin posibilidad en estos momentos de que sea similar a la sala 1 ó 2 ante la falta de médicos.