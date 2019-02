"No estoy afiliado a ningún partido pero creo en el PSOE de Daniel Pérez"

El nadador olímpico y médico malagueño Carlos Peralta reveló ayer, a través de un vídeo colgado en sus redes sociales, que será quien cierre la candidatura del socialista Daniel Pérez a la alcaldía de Málaga, paras las elecciones municipales del próximo mes de mayo. De esta forma,Peralta, 21 veces campeón de España absoluto en 200 metros mariposa y olímpico en los Juegos de Río de 2016, aseguró que se une «al 'cambio que suma' (lema de la campaña de Pérez) por una Málaga renovada», y que defenderá fielmente «las igualdades sociales, de oportunidades y la no discriminación por razones de género, orientación sexual o raza».

Tras hacer pública su homosexualidad hace un año, Peralta inició un activismo social para visualizar el colectivo LGTBI dentro y fuera del deporte, que le ha llevado a ser referente a nivel nacional. Según él mismo, su «desilusión» con las políticas del gobierno de Francisco de la Torre, sobre todo las referidas al deporte en la ciudad, y la entrada de Vox al Parlamento andaluz han sido detonantes para identificarse y apoyar el proyecto del socialista Daniel Pérez, aunque eso sí «de manera independiente». «No estoy afiliado a ningún partido político, por eso apareceré como independiente. Aun así creo en el PSOE que representa Daniel Pérez. Me identifico con su proyecto pero no quiero mojarme porque tengo 25 años y estoy empezando a entender poco a poco la política», explicó Peralta a La Opinión.

Entre otras medidas, Peralta apoya «la renovación, las ideas nuevas y claras de personas jóvenes y la ilusión que ahora mismo no aporta el Ayuntamiento de De la Torre». Además el nadador aseguró a este periódico que en más de una ocasión se ha sentido discriminado por el gobierno municipal al haber solicitado ayudas para dedicarse a su deporte y no haber recibido motivos contundentes para su negación. «No me han ayudado mientras que a otros deportistas sí. Los reconocimientos en Málaga se hacen de forma aleatoria y a criterio propio. Sin dar explicaciones», indicó Peralta, añadiendo que en Málaga hay mucho potencial tanto personal como en infraestructuras «para ser referente a nivel mundial en deporte si trabajamos en ello».

Con una posible mira hacia el futuro en la política, Peralta señaló que «ahora mismo no es mi intención dedicarme a ella», ya que se encuentra estudiando Gestión, «que es un puente entre la política y los trabajadores». Sin embargo, el nadador no descarta dejar la natación y la medicina para formar parte del equipo de gobierno de los socialista «en un futuro», y admitió que «siempre he sido muy reivindicativo» y que si Daniel Pérez le propusiese ser concejal de Deportes, una vez ganadas las elecciones municipales «lo aceptaría y me encantaría».