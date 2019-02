El PSOE lamenta que otros partidos no vean bien que la Diputación apoye el auditorio

El diputado provincial del PSOE Luis Guerrero lamentó ayer que los grupos de PP, IU, Ciudadanos y Málaga Ahora no apoyen que la Diputación de Málaga se implique económicamente en el proyecto del Auditorio. El PSOE presentó una moción en el pleno celebrado el martes relativa a la aportación económica de la institución provincial a la construcción del Auditorio de Málaga.

Los socialistas plantearon que la Diputación comprometa una inversión plurianual de 20 millones de euros para la financiación, dentro de un convenio con el Gobierno de España y la Junta de Andalucía, del Auditorio de Málaga, y realice los pasos administrativos y las modificaciones presupuestarias necesarias. En concreto, para este 2019 la propuesta es la de destinar los primeros cinco millones de euros. Sin embargo, esta iniciativa tuvo los votos en contra de PP e IU y la abstención de Ciudadanos y Málaga Ahora.

Por el contrario, sí se aprobó por unanimidad instar a la Junta de Andalucía a retomar la convocatoria de una reunión con el resto de administraciones implicadas en el Auditorio de la Música de Málaga, como se planteó a finales del año 2018 antes de las elecciones autonómicas.

En su intervención, el diputado provincial Luis Guerrero defendió que el objetivo es que la Diputación alcance un compromiso con un proyecto «importante y relevante», no sólo para la ciudad, sino también para la provincia como el Auditorio de la Música. «La sociedad malagueña cultural y no cultural se ha movilizado por el Auditorio. Es una infraestructura de impacto provincial cuando no andaluz, y debería contar no solo con el compromiso económico por parte de esta Diputación sino con el liderazgo en cuanto a su consecución», aseguró. «El proyecto del Auditorio no es ajeno a la provincia de Málaga», dijo.