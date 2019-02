Rivera bendice la ruptura con De la Torre en Málaga

El líder de Cs huye de dar un respaldo explícito a Juan Cassá como candidato naranja a la alcaldía

Afluencia masiva y gran expectación mediática. Entre esos términos se ha movido esta mañana la visita del presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, a Málaga, donde ha asistido a un acto que se ha celebrado en el Colegio de Abogados. El político ha sido premiado por los juristas con el 'World Peace and Liberty Award', un galardón que ha recibido de la mano del decano de abogados Francisco Javier Lara. A la conclusión del acto, Rivera ha comparecido ante la prensa para abordar varios asuntos de actualidad. Entre ellos, la reciente ruptura de Cs con el PP en el Ayuntamiento de Málaga. Una ruptura que ha bendecido y de la que ha culpado directamente al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, por negarse a apartar a sus concejales Teresa Porras y Francisco Pomares, ambos investigados por supuestos delitos urbanísticos en el caso Villas del Arenal.

A tres meses de las elecciones municipales, ambas formaciones rehuyen de asumir grado de culpa alguno en este divorcio, que empezó a dibujarse en el momento en el que el juzgado de Instrucción número 8 de Málaga decidió abrir diligencias contra los dos concejales populares. Por ello, Rivera ha hablado hoy de una "ruptura unilateral" del acuerdo que mantenían desde el inicio de este mandato, en 2015, el PP y Cs en el Ayuntamiento de Málaga. El líder naranja ha defendido que su grupo municipal, con Juan Cassá al frente, han actuado según lo plasmado en el acuerdo en blanco y negro. "Cuando imputan a personas por casos de corrupción, habíamos pactado que se aparten de las listas", ha explicado, añadiendo que lamenta que, por el contrario, "el PP haya preferido proteger a los imputados".

La política municipal tampoco se abstrae del clima de campaña electoral permanente que se respira en el ambiente, y Rivera no ha dudado en promocionar a su partido cara al 26 de mayo, día de las elecciones municipales: "Estamos a las puertas de unas elecciones y serán los malagueños quienes decidirán quién será el próximo alcalde. Si les parece bien que los imputados estén de concejales y gobernando la ciudad, o si prefieren una política de limpieza, donde la corrupción no tiene cabida". Ahora mismo, la ruptura con el PP sirve a Cs para marcar distancias y se parece mucho al guion que ya se siguió en el Parlamento andaluz. Lo concluyente será saber si se establece de antemano un cordón a futuros pactos con el PP en el Ayuntamiento, si De la Torre decidiera incluir otra vez a Porras y a Pomares en su lista para las municipales.



Sin respaldo explícito a Cassá

Preguntado por si Cassá repetirá como candidato naranja a la alcaldía de Málaga, Rivera ha echado balones fuera, aludiendo a que "hay un procedimiento interno en el partido para que eso se decida". En este sentido, ha señalado que no es algo que le compete a él como presidente, y que "es bueno que sea así". Eso sí, ha dejado claro que "estoy contento con el trabajo que ha hecho el señor Cassá". El actual portavoz naranja en el Ayuntamiento de Málaga no es el único activo del partido que transita en modo de incógnita. A día de hoy, la formación naranja no ha designado a ningún candidato para los ayuntamientos de la provincia. El correspondiente proceso de deliberación, según han asegurado fuentes directas de Cs esta mañana, estará cerrado para mediados de marzo.