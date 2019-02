De la Torre insiste en la incompatibilidad de heredar los puestos en Limasa

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha recordado este jueves la "incompatibilidad" de que en una empresa municipal, como Limasa, haya puestos heredados y ha dicho que se le tendrá que preguntar al gerente de Limasa, Rafael Arjona, sobre si planteó pactar bajo "silencio" los puestos hereditarios en la nueva empresa pública de limpieza. No obstante, De la Torre ha explicado que ha hablado con Arjona y "él habla de que eso -la conversación grabada- no está completo".

"Le tienen que preguntar a Arjona, porque muchas veces las declaraciones tomadas desde un móvil o como sea, hay que ver si son exactamente completas o no". "Yo no puedo entrar en ello", ha explicado De la Torre tras ser preguntado por si el gerente de Limasa, Rafael Arjona, planteó la posibilidad de llevar a cabo un pacto de silencio con los trabajadores para mantener los puestos hereditarios una vez que la sociedad de limpieza fuera municipalizada, tal y como adelanta este jueves Cadena 'SER Málaga'.

Asimismo, ha añadido que "he oído brevemente la cuestión, he hablado con Arjona y él habla de que eso -el audio y la conversación- no está completo", ha dicho, añadiendo, asimismo que tendrá que hablar Arjona: "Yo no he estado allí".

"Hay que ver si eso está completo o le falta algo, lo cual es una manera de decir que están sacadas de contexto, pero quien tiene que aclararlo es Arjona", ha sostenido.

Eso sí, De la Torre ha asegurado que "es incompatible, y lo hemos dicho siempre, el que sea una empresa municipal y que haya puestos heredados". "Eso es incompatible, absolutamente, y eso se ha dicho siempre". Además, ha aludido a la "igualdad, mérito y capacidad", precisando que "son palabras y también los temas de examen que se oyen de fondo en esa conversación grabada, y por algo sería".

"Estos son los criterios nuestros, y Arjona participa de los mismos criterios, igual que las demás empresas municipales", ha agregado De la Torre.