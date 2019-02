El Ayuntamiento lanza una ambiciosa web sobre información fiscal

El teniente de alcalde de Economía y Hacienda, Carlos Conde, ha presentado esta mañana una nueva herramienta web confeccionada por Gestrisam para dar información actualizada, real y verificable de la presión fiscal que soportan los ciudadanos malagueños, en particular, y los españoles, en general, pues no sólo las cifras son relativas a la capital de la Costa del Sol. Se trata del sitio cibernético del Observatorio Tributario Andaluz (OTA). "Esta es la garantía de que en la ciudad de Málaga se prestan servicios públicos a un nivel excepcional, se desarrollan inversiones, pero no por ello se grava más el bolsillo de los malagueños", afirma Conde.

Así, la web (http://ota.malaga.eu) certifica, con datos oficiales provenientes del Banco de España, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) o el Ministerio de Economía, que "Málaga es una de las ciudades con más baja fiscalidad de toda España, y eso es motivo de satisfacción para un equipo de gobierno que trazó su estrategia de moderación fiscal hace mucho tiempo con el fin de que fuéramos una ciudad muy interesante para vivir e invertir", ha dicho Conde, quien ha recordado que se trata de una herramienta útil, accesible y con información actualizada para estudiantes, periodistas, profesores, especialistas, colegios profesionales y ciudadanos que "tengan inquietudes en materia fiscal". La web se puso en marcha el año pasado, pero "ya hemos actualizado el contenido, incorporar nuevos datos y además empezamos a disponer de una serie histórica de las fotografías anuales en cada una de las ciudades del mapa de tributos municipales". Esos datos permitirán analizar cuándo "se producen cambios en la presión fiscal de los malagueños y compararla con otras ciudades".

Conde ha señalado que el portal tiene un diseño muy atractivo y se explica en distintos apartados la evolución y el concepto de cada uno de los tributos municipales, así como de los ingresos fiscales y de las inyecciones de dinero que proceden de otras administraciones públicas. "Si cogemos todos los capítulos de ingresos de los ayuntamientos y los dividimos por el número de habitantes, podremos observar cómo las grandes ciudades están en la parte alta de la tabla en cuanto a presión fiscal y Málaga, en la parte baja; la contribución del malagueño al erario público municipal es de las más bajas de toda España, eso es lo que se evidenciaba", ha reflexionado.

El IBI supone el 50% del porcentaje de los impuestos municipales, ha dicho, "tocarlo es tocar una partida importante y tocar el bolsillo de los malagueños". "Tenemos el privilegio de tener una ciudad con el IBI más bajo de toda España, muy por detrás de otras grandes ciudades, donde el IBI, al que además se le añade la tasa de basura, que en la capital es cero, el efecto de diferenciación es mucho mayor; por todo ello, lo que estamos poniendo de relevancia es que al final si hacemos buen uso de esta herramienta, y es a lo que invitamos desde Gestrisam, se puede mirar objetivamente esta cuestión", ha precisado, para insistir en que "no se haga demagogia con los tributos municipales, para las fuerzas políticas es fácil prometer amnistías fiscales a distintos impuestos, es fácil prometer una bajada importante en determinados tributos, pero la contribución fiscal del malagueño es de las más bajas de toda España".

Conde ha añadido que se trata de una plataforma transparente, directa, que se va a ir enriqueciendo para estar al servicio del ciudadano. "No conocemos un portal de dimensiones e información parecida; es una cuestión importante y si queremos ser una ciudad referente también en materia fiscal, debíamos ofrecer información accesible y transparente". En cuanto al IBI, hay 44 ciudades España con el tributo más caro en cuanto a Málaga; por supuesto, ha indicado el edil, es el más barato de las ocho capitales de provincia.