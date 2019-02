Una moción obligará al Ayuntamiento a fijar postura sobre la Ley de Memoria

Lo dijo el presidente de Vox, Santiago Abascal, hace unos días. Si el PP y Ciudadanos no acceden a suprimir la Ley de Memoria Democrática de Andalucía, no apoyarán los presupuestos de la Junta. Ahora, una moción del edil no adscrito, Juan José Espinosa, que pertenece a Podemos, obligará a los grupos municipales a pronunciarse a favor o en contra de esa iniciativa de la formación ultraderechista. La misma se votará el lunes en la Comisión de Derechos Sociales, Cultura, Educación, Deporte y Juventud.

En su moción, propone tres acuerdos: que el Ayuntamiento inste a la Junta de Andalucía a mantener los compromisos financieros y las medidas previstas para cumplir íntegramente lo estipulado en la Ley andaluza de Memoria Histórica de 2017; que el Consistorio malagueño manifieste su total rechazo a la supresión o modificación de la vigente Ley de Memoria Democrática andaluza, tal y como proponen las fuerzas políticas de extrema derecha en el Parlamento autonómico; y que la administración local inste al Gobierno del Ejecutivo andaluz a cesar en su cargo como presidenta de la Comisión de Memoria Histórica a Ana Gil Román, diputada de extrema derecha, por sus mensajes vinculados a la Fundación Franco y de homenaje al falangista Primo de Rivera.

«La irrupción y posterior inclusión en importantes funciones de gobierno de fuerzas políticas de extrema derecha en el Parlamento andaluz tras las elecciones supone una seria amenaza a los derechos y libertades conquistadas por los andaluces a lo largo de las décadas», explica Espinosa en la moción, para luego añadir: «Uno de los ámbitos en los que se está demostrando la irresponsabilidad del acuerdo político del PP y Cs con Vox es el relativo a la memoria histórica».

Así, el nombramiento de Ana Gil como presidenta de la comisión de la materia y las presiones de su formación para eliminar la Ley de Memoria Histórica «son hechos inadmisibles». Además, la diputada se ha visto obligada, explica el concejal, a borrar mensajes de su cuenta de Twitter en los que, entre otras cosas, se sumaba a la campaña #ElValleNoseToca impulsada por la Fundación Francisco Franco o compartía «poemas de Primo de Rivera».

«A su vez, estos días estamos siendo testigos de cómo miembros de Vox amenazan con no aprobar los presupuestos de la Junta si no se cumple con uno de los acuerdos adquiridos con la coalición formada por el PP y Cs, la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, sustituyéndola por la llamada Ley de Concordia», declara, para recordar que Andalucía fue la región más azotada por la represión franquista.