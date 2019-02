Los vecinos de calle Gounod protestan por la peligrosidad de un paso de cebra

Los vecinos de la calle Gounod, en Las Virreinas, han cortado esta tarde el tráfico de dicha localización desde las 19.00 a las 19.45 horas, en protesta contra el Ayuntamiento de Málaga por la falta de atención y de acción prestada, tras las numerosas quejas remitidas por la peligrosidad que se vive a diario en el paso de peatones de la zona.

El último atropello sucedió hace apenas dos semanas, ya que en dicha calle solo hay un paso de cebras que atraviesa cuatro carriles, dos por cada sentido, y que carece de señalización alguna para los vehículos que llegan desde la autovía por la salida de Ciudad Jardín. Esta salida está pegada a la calle Gounod por lo que los coches al tomar este camino, no saben que existe un paso de peatones y no tienen tiempo para reducir la velocidad antes de llegar a él.

Según los vecinos, hace unos años ya hubo un atropello mortal aunque continuamente se producen atropellos. Los últimos de gravedad ocurrieron hace seis meses y hace dos semanas, cuando un vecino fue sorprendido por un coche que salía de la autovía y que no tuvo tiempo para frenar y así evitar el impacto. El hombre tuvo que ser intervenido urgentemente por la ambulancia y contaba con fracturas en costillas, piernas, brazos y cráneo. Los vecinos aseguran que han remitido más de 50 quejas al Distrito de Ciudad Jardín que han sido ignoradas.

"Hace un año nos prometieron que estudiarían la situación pero no hicieron nada. Hace seis meses, cuando hubo uno de los atropellos más graves, volvimos pero nos dijeron que no hacía falta que acudiésemos, que lo iban a estudiar y que las cosas las enviáramos por correo. La situación es insufrible. Por aquí cruzan cientos de vecinos al día y no hacen nada", explica Jesús Juárez, presidente de una de las comunidades de la calle.

Por eso, desde hoy y cada viernes hasta que no se tomen medidas para evitar más atropellos, los vecinos cortarán el tráfico de la calle durante 45 minutos autorizados por la Subdelegación del Gobierno. "Somos muchos vecinos afectados simplemente porque el paso de peatones no está señalizado. Exigimos justicia y seguridad", reclama Jesús.