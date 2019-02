Unicaja y Liberbank mantienen su "hoja de ruta" para la fusión pese a la posible OPA de Abanca

El anuncio de Abanca Corporación Bancaria de que estudia una eventual operación corporativa para lanzar una OPA sobre la asturiana Liberbank no parece haber cambiado los planes de esta entidad de continuar las conversaciones que mantiene desde hace unos meses con la malagueña Unicaja para una posible integración. Fuentes financieras han explicado este viernes a este periódico que ambos bancos prosiguen con su "hora de ruta" para tratar de alcanzar su fusión y han añadido que "no ha habido ningún cambio en el proceso que haya hecho variar esa postura". De hecho, la propia Liberbank ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que hasta la fecha no ha recibido ninguna oferta concreta por parte de Abanca, ni mantiene conversaciones para llevar a cabo ninguna operación estratégica distinta a la posible fusión con Unicaja, en la que sigue trabajando. El interés de Abanca en lanzar una OPA ha sido avanzado por Expansión y luego ratificado también por esta entidad financiera.

"Liberbank comunica que la entidad no ha recibido hasta la fecha ninguna oferta concreta que se corresponda con el contenido de dichas noticias ni está en conversaciones para llevar a cabo ninguna operación estratégica distinta de la comunicada en el hecho relevante de fecha 12 de diciembre 2018, en la que, a este fecha, continúa trabajando", ha indicado Liberbank, después de que sus acciones hayan estado unas horas suspendidas de cotización.

Cuando la cotización se ha reanudado, las acciones de Liberbank experimentan una subida del 17,3% a media sesión al calor de esa posible OPA de Abanca, mientras que los títulos de Unicaja se dejan un 3,3%.

Abanca Corporación Bancaria y su accionista de control (su presidente, Juan Carlos Escotet) han confirmado haber mantenido conversaciones con los principales accionistas de la entidad de origen asturiano para promover una eventual operación corporativa a un precio de 0,56 euros por acción.