El Ayuntamiento de Málaga no se opondrá a la supresión de la Ley de Memoria Democrática

Las tensiones entre los dos grandes bloques sobre los que pivota ahora mismo la política autonómica y nacional se han desplazado esta mañana a la Comisión de Derechos Sociales y Cultura del Ayuntamiento de Málaga. El edil Juan José Espinosa, de Podemos, ha traído para su debate una moción que, entre otras cosas, proponía a los grupos rechazar de forma total la modificación o supresión de la Ley autonómica de Memoria Democrática, tal y como ha solicitado la formación ultraderechista Vox. Finalmente, este punto ha sido rechazado tras registrarse seis votos a favor, los de PSOE, IU, Espinosa y Málaga Ahora, la abstención de Ciudadanos y los seis en contra del PP. Es decir, el Consistorio malagueño se niega a rechazar, tras decidir el voto de calidad de la vicepresidenta de la comisión, Gemma del Corral, que se derogue o se modifique esa ley.

De la misma forma se ha rechazado pedir a la Junta de Andalucía que cese en sus funciones a la presidenta de la Comisión de Memoria Histórica de la autonomía a la concejal Ana Gil Román, que pertenece a Vox, y a la que Espinosa ha acusado de borrar mensajes de apoyo a la Fundación Francisco Franco y poemas de Primo de Rivera. El presidente nacional de la formación ultraderechista, Santiago Abascal, ya avisó de que no aprobarán las cuentas del Ejecutivo de PP y Cs si no se deroga esa ley.

El único punto que ha salido adelante es el de mantener los compromisos presupuestarios de las medidas implementadas en la Ley. Han votado a favor los grupos de izquierda, seis sufragios, y se han abstenido Cs y PP.

El debate ha sido tenso y sobre todo Ciudadanos se ha afanado en dejar muy clara su postura. El edil Alejandro Carballo ha señalado que su formación aboga por una Ley de Conciliación que se adopte con el consenso de todos, y ha recalcado que esta ley ha sido aprobada por el PSOE y Unidos Podemos. "No estamos de acuerdo en cambiar la Ley de Memoria Histórica sin el consenso de los grupos", ha dicho, es decir que no se va a modificar la actual ley, salida del Parlamento de la pasada legislatura, hasta que no haya un acuerdo mayoritario.

Espinosa ha calificado las peticiones de Vox para derogar la ley de "retroceso de derechos" para los víctimas de la dictadura de Franco, ha afirmado que el Pacto entre PP, Cs y Vox no debería haberse producido y ha recordado que en Andalucía hay 700 fosas con 50.000 asesinados.

Remedios Ramos, viceportavoz de IU-MpG, y la edil de Servicios Operativos, la popular Teresa Porras, han protagonizado un enfrentamiento pese a que la segunda no era la portavoz del PP en esta materia, sino que la defendía Gemma del Corral, edil de Cultura. Ramos ha recordado que no hay "concordia sin memoria", ha indicado que poner a una diputada de Vox a cuidar de la Memoria Histórica es como colocar a "un nazi a eliminar vestigios fascistas" en su país, ha recordado la carretera de Almería y la masacre de malagueños que huían de las tropas del dictador y ha tildado de "aberración" la posibilidad de que se derogue la ley. Porras ha usado los calificativos "rancio y antiguo", a lo que Ramos ha respondido que esa postura es "casposa", para recibir luego idéntica contestación de la edil de Limasa.

Curiosamente, todos los partidos de izquierda han alabado el trabajo municipal en Memoria Histórica, aunque Del Corral ha explicado la abstención en el punto uno y del no en los epígrafes dos y tres sin entrar en más polémica, ya que considera que se han usado expresiones que suponen "una falta de respeto" ha declarado que lo ideal es alentar un debate que "nos lleve a un mayor consenso".

Rosa del Mar Rodríguez, edil del PSOE, ha recordado que solo Camboya tiene más fosas que España, mientras que la concejala Isabel Jiménez ha reconocido el trabajo que hace el Consistorio en la materia, mostrando una vez más la buena sintonía existente entre Málaga Ahora y el PP.