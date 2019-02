Málaga cierra 2018 con 3.210 casos de mujeres víctimas de violencia de género

La provincia de Málaga cerró 2018 con 3.120 casos activos de mujeres víctimas de violencia de género, contabilizadas en el Sistema de Seguimiento Integral Viogén, un 2,7 por ciento más que el año anterior. De este total, 41 de estás víctimas registradas fueron menores de edad y contaban con un seguimiento policial en la provincia.

La subdelegada de Gobierno en Málaga, María Gámez, ha informado estos datos tras una reunión mantenida con la nueva responsable de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación de Gobierno en Andalucía, Maribel Montaño, junto con la jefa de la misma unidad en Málaga, Elena Mendoza. Gámez ha querido resaltar que "con estas dolorosas cifras no se puede negar lo evidente y justifican aún más, la batalla que sostiene el Gobierno contra la violencia de género, los maltratadores y también desde luego, contra todos aquellos que minimicen este grave problema o quieran hacerlo pasar desapercibido".

Junto a estos datos, tanto Gámez como Montaño han destacado en la rueda de prensa que ha tenido lugar este lunes, el incremento de víctimas menores y han querido visibilizar a las mujeres maltratadas mayores de 65 años, las cuales suponen 71 casos activos en la provincia.

Desde 2004, año a partir del cual se tienen registros oficiales relativos a casos de violencia de género, en Málaga han sido 38 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, convirtiéndose en la provincia andaluza con más casos mortales, datos que llevan de la mano, nueve huérfanos.

La franja de edad predominante de las víctimas de violencia de género en la provincia es la comprendida entre los 31 y los 45 años, con un 43,78% de los casos (1.366). Siete de cada 10 víctimas son de nacionalidad española

(71,66%).

Respecto a los dispositivos electrónicos de seguimiento para controlar a los presuntos maltratadores y evitar que se acerquen a sus víctimas, las conocidas como pulseras, Gámez ha explicado que al terminar el año pasado había 58 en la provincia de Málaga, una más que en la misma fecha de 2017 y ocho más que a finales de 2016.

"No podemos retroceder y no se puede mirar para otro lado. La violencia sobre las mujeres es una lacra que nos afecta a todos: familiares, vecinos, amigos, compañeros de trabajo€ La víctima no puede sentirse sola", ha subrayado Gámez, que ha recordado que apenas un 2% de las denuncias presentadas en la provincia por malos tratos procedían del entorno de la mujer, reiterando la importancia de denunciar.

Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, hasta el 30 de septiembre de 2018 se presentaron 6.043 denuncias por violencia de género en la provincia de Málaga, levemente por encima de las 5.915 registradas en el mismo periodo del año anterior. En cuanto a las órdenes de protección, entre enero y septiembre del año pasado se adoptaron 754, por debajo de las 829 de

Pacto de Estado y sistema VioGén

"La lucha contra el machismo es política de Estado para el Gobierno y todos los partidos políticos deberían estar unidos en esta batalla, que no sólo es de palabras sino de acciones", ha destacado Gámez.

Ha recordado también que desde el Gobierno, este último año se ha dado un gran impulso entorno a la violencia de género, con un Pacto de Estado mediante el cual "se ha puesto a disposición de las entidades locales hasta 20 millones de euros para prevenir y combatir esta lacra, cantidad la cual, se hubiera visto duplicada si el resto de partidos hubieran permitido aprobar los presupuesto, ya que la partida destinada era de 40 millones". En el caso de la provincia de Málaga, se ha transferido casi medio millón de euros a los ayuntamientos para el desarrollo de proyectos y programas destinados a erradicar la violencia de género.

En este sentido, Montaño ha destacado la importancia de la adhesión por parte de los consistorios malagueños a VioGén, una herramienta informática para registrar todos los casos que va unido al compromiso de los municipios para erradicar esta violencia, mantener los casos vigilados y proceder a la protección o denuncia en caso de que fuera necesario. Además, estos ayuntamientos se beneficiarán de más fondos, para que según ha señalado la responsable de la Unidad contra la Violencia de Género andaluza,"no encuentren trabas a la hora de formar al personal o cuerpos de seguridad que se impliquen en este compromiso". De momento, son nueve los municipios inmersos en VioGén: Archidona, Mijas, Álora, Antequera, Estepona, Málaga, Campillos, Pizarra y Arriate.



Nuevo Real Decreto-ley 9/2018

Estas acciones se han visto reforzadas en los últimos meses con la aprobación del del Real Decreto Ley aprobado el pasado mes de agosto. Mediante él, se ha ampliado el concepto de violencia de género, incluyendo cualquier violencia, también la agresiones sexuales.

Mediante esta ley se ponen en marcha medidas como facultar a los abogados y abogadas de las víctimas para personarse en nombre de las mujeres mientras no se haya nombrado a un procurador, hacer ley el que sólo un progenitor tenga que firmar para que el menor víctimas de violencia tenga asistencia psicológica, ya que hasta el momento necesitaba la firma de los dos padres; y entre otras, la devolución a los ayuntamientos de la competencias en materia de lucha contra la igualdad y violencia de género, retiradas en 2012. "Es una batería de medidas importantes para trabajar en esta lucha".

"Es una obligación por parte del Gobierno de la Nación que se refleja en el artículo 9 de la Constitución, ya que en él se dice que los poderes públicos promoverán la libertad y la igualdad de todas las personas que vivan en nuestro país, que además tendrán la obligación de remover los obstáculos que impidan o dificulten esa igualdad", ha querido resaltar Montaño recalcando en la importancia de "garantizar los derechos de la mitad de la población española".

Llamadas al 016

Otros indicadores a los que hace seguimiento la red VioGén son las llamadas al 016, el servicio telefónico de información y asesoramiento jurídico sobre violencia de género, que en 2018 atendió en la provincia de Málaga 2.781 llamadas, frente a las 3.005 de 2017. El 63% fueron realizadas por la usuaria y el 31% por familiares y allegados.

El servicio ATENPRO (Servicio Telefónico de Atención y Protección para las víctimas de la violencia de género) tenía asignados a finales de 2018 en la provincia un total de 349 terminales móviles (permiten a la usuaria estar en contacto en cualquier momento, las 24 horas del día, con un centro atendido por personal formado para atender sus necesidades).