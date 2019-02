Piden un informe explicativo sobre las denuncias por ruido no tramitadas

­El grupo municipal de IU-Málaga para la Gente (IU-MpG) exigirá este lunes, en la comisión de Medio Ambiente, que los técnicos del área realicen un informe sobre la situación de las denuncias recibidas por exceso de ruidos y por qué las mismas no se tramitan como expedientes sancionadores por parte del departamento y en algunos casos se archivan o prescriben generando «una cierta impunidad».

Según adelantó este periódico, los datos son claros: sólo se ha sancionado el 20% de las denuncias por ruido en el Centro Histórico y Teatinos los últimos cuatro años. En concreto, las denuncias fueron 1.338 en el casco antiguo y 401 en Teatinos-Universidad en este periodo. Sin embargo, en ese cuatrienio tan sólo se hizo efectivo, explica el grupo municipal, el cobro de 348 sanciones tras la tramitación de los expedientes sancionadores, es decir, «una quinta parte o poco más de un 20% del total de intervenciones». «Queremos mostrar nuestra preocupación por la situación de incumplimientos reiterados de la normativa de ruido y de la ordenanza municipal. La permisividad e impunidad que ha convertido en papel mojado la normativa, hace que nos preocupe que pase lo mismo, por ejemplo, con la declaración de Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS)», señala IU-MpG.

Los datos muestran una tendencia descendente, añaden, cada año y una caída importante en el número de las sanciones: desde las 98 multas y los 123.390 euros de 2017 hasta las 70 y los 69.967 euros de 2018, casi la mitad en el segundo de los indicadores. «La mayor parte de las sanciones son a establecimientos hosteleros, aunque no todas (no se discriminan los datos), pero sí se trata de las dos zonas de la ciudad con más bares y restaurantes, por lo que existe una correlación clara».

En este sentido, instan al Área de Medio Ambiente a que sus técnicos realicen un informe sobre la situación de las denuncias recibidas por exceso de ruidos, reclaman poner en marcha de forma inmediata todas las medidas necesarias para hacer cumplir la normativa vigente en materia de ruidos y hacer cumplir las ordenanzas municipales, exigen establecer medidas para un control más riguroso de los niveles de ruido en los dos barrios, a la vez buscando la solución definitiva ante el grave problema y molestias para los vecinos de estas zonas y que se hagan mediciones y controles del ruido existente en las horas punta en ambos distritos y se tomen medidas contra la acumulación de personas haciendo ruido en la calle en horario nocturno.

El grupo explica que ya se ha reunido en varias ocasiones en los últimos años con vecinos del distrito Centro y Teatinos, colectivos que les han hecho llegar sus denuncias «por incumplimientos de varias ordenanzas y el gran ruido que se produce en los citados barrios, exigiendo que se solucionen estos problemas sin que realmente se haya abordado una solución satisfactoria» para los residentes. «Ellos siguen desesperados por el ruido y reclaman que se cumpla con la ordenanza, ya que estiman que se incumple sistemáticamente y a la vez tienen la sensación de que existe una gran impunidad por falta de voluntad de aplicarla y porque no se controla, vigila y sanciona de forma suficiente», agrega el grupo. «Se trata de cumplir la ley que protege la jurisprudencia y no de un conflicto de intereses como quieren hacernos ver. Está en juego el respeto a los derechos fundamentales y constitucionales, así como el interés público y general prevalece frente a los intereses privados y particulares», reflexiona IU-MpG en su moción, de forma que añade que la Administración local, por ser la más cercana a los ciudadanos, «tiene la obligación de adoptar medidas no discrecionales, debe aplicar de la ordenanza».