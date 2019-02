"Hay que mejorar las infraestructuras hidráulicas ahora, no cuando hay sequía"

Asaja Málaga reclama más infraestructuras hidráulicas y políticas que aseguren el futuro de un sector que el año pasado firmó 803 millones de euros de facturación

Baldomero Bellido preside el colectivo empresarial Asaja Málaga, que reúne a 5.500 agricultores y ganaderos de la provincia. El campo firmó el pasado año su segunda mejor facturación de siempre con 803 millones de euros y vio alejarse de momento el fantasma de la sequía. Asaja no obstante reclama más infraestructuras hidráulicas y políticas que aseguren el futuro de un sector que quiere seguir siendo básico.

El año pasado por estas fechas todavía estábamos hablando de la amenaza de la sequía, ¿tranquilos ahora de momento?

A pesar de que estamos lejos de vivir la situación que se nos planteaba el año pasado por estas fechas (mejoró notablemente), en la actualidad vuelve a no ser alentadora. El tema del agua siempre planea sobre nuestro sector, ya que es el elemento básico para la vida de nuestros cultivos. Y, como decía, a pesar de que se ha alejado el fantasma del Decreto de Sequía, llevamos muchos días del año en los que no ha llovido, y eso es negativo para las siembras que tenemos en curso.

Vienen demandando desde hace años nuevas infraestructuras (recrecimiento de la Concepción, arreglo de acequias del Guadalhorce).

La actual capacidad de los embalses es insuficiente. Nosotros estamos reclamando constantemente la mejora de las infraestructuras, de almacenamiento y de eficiencia ya que consideramos que mejoraría muchos aspectos socioeconómicos. Y no estrictamente de la producción agrícola, sino que abarcaría un espectro bastante más amplio. Es necesario no bajar la guardia cuando vienen tiempos de bonanza con el agua. Las mejoras hay que lucharlas cuando no hay necesidad, para estar prevenido. Cuando llega la sequía ya no hay nada que hacer.

Hubo destrozos por las lluvias torrenciales de octubre, ¿han llegado ya las ayudas?

La administración actuó rápido en la reparación de algunas infraestructuras, sobre todo de acceso a las explotaciones. Pero lo que son las ayudas a percibir directamente por agricultores y ganaderos aún no han llegado, ni existe su publicación a la fecha, por más que lo hemos reclamado a las administraciones competentes.

Ha sido un buen año para el campo malagueño, aunque la caída de precios de algunos productos han impedido un nuevo récord de producción y exportación, ¿satisfechos de las actuales cifras del sector?

En resumen, y tomando la agricultura malagueña en general, estamos satisfechos, pero al entrar en detalles hay sectores, como el de los cereales, que no levantan cabeza. Entre los cultivos que generan mayor mano de obra, por su parte, las hortícolas siguen vaivenes de precios y en la pasada campaña han vivido un descenso que esperamos recuperar. Los cítricos, desde final de campaña pasada, están viviendo un descenso que necesita de una política de preferencia comunitaria dada la amenaza que estamos sufriendo de países como Turquía, Egipto, y Sudáfrica. Por otro lado, los subtropicales y el olivar, siguen manteniendo niveles aceptables de rentabilidad que garantizan el empleo. Sobre ganadería, a pesar de las malas cifras del año pasado, se están recuperando el sector caprino y manteniendo los sectores ovino, bovino y porcino.

Ha habido cambio de Gobierno en la Junta de Andalucía. Se vieron hace poco con la nueva consejera, ¿se esperan algún cambio?

Desde Asaja Málaga consideramos, y así lo pusimos de manifiesto, que es necesario activar los Programas de Desarrollo Rural (PDR), ya que hay inversiones y proyectos pendientes del grado de ejecución de estos planes de desarrollo. Por otro lado, al unir las consejerías de Agricultura y Medio Ambiente, esperamos que se agilicen los asuntos relacionados con el agua, ya que son fundamentales para la estabilidad de la agricultura, el empleo y garantía para la sucesión de explotaciones.

En Málaga las cooperativas funcionan bien pero algunas son de muy escaso tamaño.

Quizá la solución pasa porque hagan un ejercicio de autocrítica. No obstante, es un asunto que no se ciñe a nuestro papel como asociación agraria (únicamente nos limitamos a informar). De todas formas, las de escaso tamaño coinciden con zonas y productos singulares que no ven positiva su agrupación con otros sectores.

Uno de los desafíos del campo es asegurar la continuidad de las explotaciones en un contexto de cierta despoblación rural ¿Hay relevo generacional para el campo?, ¿qué hay que hacer para fomentarlo?

Nosotros trabajamos constantemente contra esta lacra. Pero necesitamos apoyo firme y ágil y que se tenga en cuenta la garantía de agua mencionada anteriormente, para no avocar a los jóvenes empresarios a una empresa sin futuro.

Se dice a veces que algunas campañas agrícolas no encuentran trabajadores, por ejemplo la fresa en Huelva, ¿pasa eso en Málaga en algún momento del año? ¿Cuesta encontrar a jornaleros?

En Málaga, desde hace diez años no hemos tenido problemas, pero este año en la campaña de aceituna ha empezado a notarse, por eso estamos buscando fórmulas y acuerdos que faciliten la comunicación entre nuestros empresarios y el mercado de trabajo.

¿Se arregló el tema de los robos en zonas como Antequera o la Axarquía?

Indudablemente el incansable trabajo de las Fuerzas de Seguridad da sus frutos. Recientemente vimos cumplida nuestra constante petición de la creación de un Equipo ROCA de la Guardia Civil en la zona de la Axarquía, que se suma al trabajo que realizan junto a Policía Nacional. Arreglar eso es muy difícil, pero se está avanzando en la vigilancia tanto en campo como en puntos de recepción.

En su día se opusieron al anillo ferroviario, ¿qué les parece el proyecto del banco de pruebas del Hyperloop?

Aún no tenemos un criterio, pues el proyecto es incipiente, por lo que nos opondremos a toda prueba sobre algo no contrastado y que ocupe terreno agrícola de forma irreversible. Ya manifestamos que si es posible, las pruebas se hagan sobre infraestructuras ya existentes y en desuso.