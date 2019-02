Jupol contabiliza 250 policías nacionales sin chalecos antibalas en la provincia

«Un agente, un chaleco». Así resume el sindicato Justicia Policial (Jupol) la petición que ha trasladado a la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental para que se cubra la importante falta de chalecos antibalas entre los funcionarios de la Policía Nacional de la provincia de Málaga. En un documento que fue registrado la pasada semana tras cuatro meses de trabajo, los responsables de la organización sindical aseguran que ha reflejado en el mismo a los 250 agentes (203 hombres y 47 mujeres) y sus respectivos grupos de todas las comisarías de este cuerpo que «a día de hoy» no cuentan con este elemento de seguridad vital. «Es inaceptable. Somos de la opinión de que a cada policía que sale de la Escuela de Ávila, además del arma reglamentaria y el uniforme, también hay que darle un chaleco antibalas. Esta prenda tendría que ser de dotación», asevera el secretario general de Jupol en Málaga, Miguel Millán.

El detallado informe, que según el sindicato incluye las iniciales de los policías que no tienen chaleco y los grupos en los que desempeñan su trabajo, detecta carencias de este material en prácticamente todas las unidades, incluidas las que desarrollan su trabajo diario en la calle, de cara al público o en los grupos especializados en la lucha contra el crimen organizado. De las nueve plantillas de la provincia sondeadas, el inventario de Jupol localiza la mayor ausencia de esta prenda en la Comisaría de Marbella, donde han contabilizado hasta 111 agentes que no la poseen. Entre ellos hay diez agentes de Seguridad Ciudadana, ocho de la Udyco, nueve de Estupefacientes o cuatro de Información (antiterrorismo). El segundo grupo de agentes que no cuentan con este elemento de seguridad se encuentra en la Comisaría de Fuengirola (47), seguido de las dependencias de Torremolinos-Benalmádena (39) o Estepona (21).

Presupuestos



Los responsables del sindicato explican que el Ministerio del Interior ha anunciado que los presupuestos para la Policía Nacional han aumentado para 2019 un 5.73% hasta alcanzar los 3.195 millones de euros y que una de las partidas señala que más de 28 millones se dedicarán a que los miembros de la Policía Nacional «cuenten con más y mejores medios (chalecos, armamento y equipos)». El escrito recuerda que muchos de los chalecos comenzaron a repartirse en 2011 y que tienen y que tienen una fecha de caducidad de diez años, por lo que a este ritmo algunas partidas se van a pasar de fecha sin que muchos agentes no hayan recibido suyo.