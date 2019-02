QuirónSalud pone en marcha una técnica capaz de diagnosticar un 30% más de cánceres de próstata

El cáncer de próstata es el tumor maligno más frecuente entre los hombres y el tercero con mayor mortalidad. Uno de cada tres hombres padecerá cáncer de próstata alguna vez en su vida, con una incidencia en nuestro país de más de 27.000 nuevos casos cada año, una enfermedad silente, que cursa sin síntomas en la mayoría de los casos. Esto hace imprescindible la utilización de las últimas tecnologías y la correcta y eficiente combinación de todas las herramientas disponibles para el diagnóstico exacto de la enfermedad, como es el caso de la biopsia de próstata por fusión que ha puesto en marcha el centro hospitalario QuirónSalud Málaga, con el que podrán diagnosticar un 30% más de cánceres agresivos de forma precisa y eficaz, que mediante la técnica clásica hubieran pasado desapercibidos.



Biopsia de próstata por fusión

El diagnóstico precoz del cáncer de próstata depende, en gran medida, de la determinación en sangre del antígeno prostático específico (PSA) y del tacto rectal. Ambas pruebas no son específicas y un resultado sospechoso de cualquiera de las dos aconseja siempre la realización de una biopsia de próstata para descartar o no la existencia de un cáncer. "La biopsia la próstata consiste en obtener pequeñas muestras de tejido microscópico de la glándula para saber con precisión si el crecimiento prostático es benigno o existen células cancerígenas", explica el jefe de servicio de urología de Quirónsalud.

Hasta ahora, tras la realización de una primera exploración con tacto rectal y PSA, si el urólogo sospechaba la presencia de un tumor, se indicaba la realización de una biopsia clásica a ciegas o intuitiva, es decir, sin tener conocimiento ni orientación de dónde podría estar el tumor y, por tanto, obteniendo la biopsia sin tener en cuenta las zonas sospechosas que la resonancia de próstata suele indicar.

Un diagnóstico impreciso conlleva una serie de problemas a la larga. El primero y trascendental es "no detectar el cáncer existente, dado que el tejido extraído durante la biopsia puede no ser de la zona donde se encuentra el tumor. Esto desemboca en que el porcentaje de falsos negativos puede llegar a ser de un 30%. Esto quiere decir que no se detectan uno de cada tres cánceres que se biopsian con la técnica clásica tradicional". Además, si cuando pase un tiempo hay otros parámetros que siguen indicando la presencia de un tumor, será necesaria la repetición de la biopsia, aumentando el riesgo de infecciones y sangrado.

La Resonancia Multiparamétrica de próstata empleada, indica la zona de la próstata que mayor probabilidad tiene de albergar el tumor. Según el Dr. Gómez Pascual, "con la Resonancia Multiparamétrica podemos valorar tanto la necesidad de una biopsia de próstata como, en el caso de tener que realizarla, el área en la que hay que dirigir la toma de muestras, y aquí es donde entra la biopsia por fusión como herramienta clave diagnóstica de los últimos tiempos, al permitir ajustar el nivel de detección del cáncer de próstata más allá del 95%.

De todas las herramientas diagnósticas disponibles, la biopsia por fusión es la que arroja la información más definitiva". El dato clave, apunta el jefe de urología de Quirónsalud Málaga, es que las biopsias de próstata guiadas por fusión de RMN y ecografía "permiten diagnosticar un 30% más de cánceres agresivos, que hubieran pasado desapercibidos por la biopsia clásica". La Resonancia Magnética Nuclear (RMNmp) ha revolucionado así el diagnóstico del cáncer de próstata, al ofrecer mucha más resolución que la ecografía.