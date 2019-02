"A Vox le molesta que seamos libres, que decidamos cuándo ser madres o sentirnos capacitadas"

Montaño, responsable de esta materia a nivel andaluz, se mantiene firme en la lucha contra esta batalla, en la que poco después de asumir sus responsabilidades en esta unidad, se ha encontrado con partidos políticos como Vox, el cual cuestiona la eficacia de la legislación vigente e incluso, la de los profesionales que trabajan sobre ella

Maribel Montaño, responsable de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno en Andalucía, lleva pocos meses en su cargo y ya se enfrenta a polémicas como las de Vox, frente a los que tiene algo claro: «¡Que apunten mi nombre también, por favor!».

En 2004 se aprobó la Ley contra la Violencia de Género, pero ¿queda mucho por hacer?

Claro que queda mucho por hacer, hay que seguir persistiendo a lo largo de mucho tiempo para paliar esta lacra. Se trata de un problema profundo e importante que nos va a acompañar, esperemos que el menor tiempo posible, pero que inevitablemente está arraigado en una sociedad históricamente machista. Por lo que a pesar de que hemos sido muy duros para luchar contra este fenómeno, tenemos que seguir siendo muy firmes y constantes para que acabe.

En lo que va de 2019, han sido una decena las mujeres asesinadas , es un ritmo más rápido que el pasado año, ¿hay algo que no funciona?

Es cierto que da la sensación que este año ha empezado bastante fuerte, por desgracia. Y estas cifras lo que nos indica es la profundidad del problema, y por tanto, no es que no esté funcionando algo, sino que tenemos que ser aún más firmes en esta lucha, porque sabemos que la vamos a tener que sostener con todos los recursos que hay disponibles.

Muchas personas que creen que es insuficiente lo que se está haciendo entorno a esta materia, ¿piensa que se podría hacer algo más?

Por supuesto, se puede hacer mucho más. Por ello, el Congreso de los Diputados, a propuesta del grupo socialista, aprobó en 2016, una revisión y actualización de ña ley integral contra la violencia de género, fruto de la experiencia que en todos estos años hemos tenido en esta materia. Pero es cierto que desde ese noviembre de 2018 hasta agosto de 2018, esa voluntad de actualización quedó un poco en el olvido. Afortunadamente, desde este pasado año, se ha puesto de nuevo la carne en el asador y contamos con un nuevo Real Decreto Ley.

El año pasado se dieron más de 25.000 denuncias. La víctima se anima cada vez más a presentarlas, pero su entorno aún se resiste.

Estábamos acostumbrados a que la violencia de género que no tenía este nombre hasta hace unos años, era una violencia a la que no se le prestaba atención. Por ello, en esta lucha también se incluye el romper con esos ideales que se tenían respecto a estas situaciones, para que el entorno también proteja a la mujer y no sólo ella a sí misma. Sólo el 2 por ciento de las denuncias venían del entorno de la víctima, unas cifras muy pequeñas, pero referente a las llamadas al 016, el 31 por ciento fueron realizadas por sus familiares y allegados, por lo que es una buena noticia.

Vox ha puesto en duda la Ley contra la Violencia de Género, su eficacia e incluso ha propuesto sustituirla por una ley intrafamiliar, ¿cómo ves esa clara propuesta que ponen sobre la mesa?

Vox lo tiene muy claro, pero igualmente tiene claro que no es verdad lo que dicen. Son conscientes de sus mentiras, pero las han fabricado por que creen que son eficaces para engañar a mucha gente. Hacen esa petición mintiendo conscientemente y sabiendo que nuestro Código Penal, en su artículo 173.2 ya tiene tipificada la violencia intrafamiliar.

También dudan de la eficacia respecto a la presunción de inocencia de esos maltratadores o supuestos, ¿qué piensa de que se ponga en duda?

La presunción de inocencia es un valor constitucional, por fragante que sea el delito de cualquier tipo, todos y todas tenemos ese derecho, incluido los maltratadores de violencia de género hasta tanto haya una sentencia firme. Lo que hay en muchos casos de violencia ante una situación clara de estos hechos y dada la experiencia que nuestros jueces y juezas tienen, son unas medidas cautelares hasta que se dicta una sentencia, ya que puede estar en riesgo la vida de una persona. Es una forma malévola de poner en cuestión la política sobre violencia de género por parte de Vox.

Este mismo partido hace unos días, también pidió al gobierno andaluz, conocer los nombres de todos aquellos profesionales que trabajan entorno a esa lucha contra la violencia de género.

Yo me pregunto, ¿qué titulo especializado en esta materia tiene el exjuez Serrano, apartado de sus anteriores funciones por no cumplir la ley, para que hable de violencia de género? Yo no critico que las pida a los demás, sólo pregunto qué formación tiene al respecto. Da la sensación que lo único que tiene Vox es una obsesión contra las mujeres. Les molestan que seamos libres, que decidamos cuándo ser madres o no, las que tienen capacitación profesional, en definitiv, les molestan las mujeres libres que se sienten realmente así. Les molesta porque les aleja de ese mundo de privilegios suyos.

Si se permiten las peticiones de Vox, ¿ya no sólo sería responsabilidad de este partido, sino también de Ciudadanos y PP, con los que comparte gobierno?

Claro. Ahora cabe ver la respuesta adecuada que dan frente a ello. Yo quiero que Juanma Moreno y Juan Marín, nos digan a las mujeres qué van a hacer con estas vergonzosas peticiones de Vox. Y si su respuesta es dejarlo correr, sería también un escándalo en sí mismo. Hay que demandar información a Vox, Ciudadanos y PP. Mientras tanto, le damos todos los nombres que necesiten

Si se hicieran públicos esos nombres, ¿tomarían medidas?

En primer lugar, una demanda a quien facilitase esa lista, porque va en contra de la protección de datos, aunque solo fueran funcionarios. Plantearíamos esa demanda porque es vergonzoso políticamente pedirlo e ilegal hacerlo.