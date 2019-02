Aprueban un plan de arreglo de la Alcazaba y Gibrafaro sin dinero ni proyecto

Brindis al sol por la Alcazaba y Gibralfaro. Tras el desprendimiento finales del pasado mes de noviembre de un paño de la muralla norte del castillo de Gibralfaro y días después el desmoronamiento de una parte de la muralla sur de la Alcazaba, todos los grupos municipales acordaron ayer aprobar dos mociones traidas por Ciudadanos y Málaga Ahora reclamando un plan de rehabilitación integral de ambos monumentos y de mantenimiento. El acuerdo ahora mismo no es más que una declaración de intenciones pues no hay ni proyecto redactado ni dinero para abordarlo, tal como se encargó de aclarar el concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares. El concejal explicó que el plan de restauración depende aún de la elaboración de un proyecto integral que todavía no ha sido terminado de redactar ni contratado por Urbanismo. El proyecto además deberá contar con el visto bueno de la Consejería de Cultura.

Pese a ello, la comisión de Ordenación del Territorio aprobó por unanimidad de los grupos dos mociones que reclaman mayor atención del Ayuntamiento a los dos monumentos más históricos y conocidos de Málaga. La propuesta de Ciudadanos reclama al Ayuntamiento la elaboración de un plan de conservación y rehabilitación del conjunto monumental. Por su parte la moción aprobada de Málaga Ahora exige la redacción urgente de los proyectos para la recuperación de las partes que se han derrumbado recientemente.

Esta propuesta va mas allá y reclama que la Junta de Andalucía declare la Alcazaba-Gibralfaro como Conjunto Monumental del Patrimonio Histórico de Andalucía, lo que permitiría disponer de un plan director, financiación autonómica y un consejo rector de expertos que realce la notoriedad de ambos monumentos.