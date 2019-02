El Consejo de Gobierno ha iniciado los trámites para la elaboración del primer Plan de Infraestructuras Sanitarias de Andalucía 2020-2030. Para ello, ha instado al consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, a la constitución de grupos de trabajo en el seno del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y en cada una de las provincias que detecten las necesidades asistenciales de las mismas y que sirva de base para elaborar dicho plan.

Según informó el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, este documento está motivado por la necesidad de definir y contar con una planificación en el que se tengan en cuenta los movimientos demográficos y las nuevas necesidades asistenciales de la población andaluza.

Para la elaboración de este plan se va a contar con la participación de los profesionales que gestionan y usan las infraestructuras y equipamientos, así como los técnicos de las delegaciones provinciales y del SAS.

Hasta ahora, como indicó Bendodo, la Consejería de Salud y Familias «no ha contado con un instrumento de planificación que recoja las necesidades de los recursos materiales que necesita la comunidad autónoma para garantizar las actuaciones sobre protección de la salud, la consecución de la igualdad social y el equilibrio en la prestación de los servicios sanitarios, así como la planificación, eficiencia y eficacia de la organización sanitaria».

El objeto de estos grupos de trabajo es «elaborar un mapa de la situación de los equipamientos y que se anticipe a las necesidades futuras», toda vez que insistió en que los mismos estarán conformados por profesionales y no políticos, «para hacer un análisis de las necesidades reales de infraestructuras y de servicios en cada provincia». «Lo que haya que hacer no lo dirá un político, sino una mesa de profesionales», apostilló el portavoz.

«Se trata de dotar al sistema sanitario del músculo que ha perdido estos últimos años»,proseguió Bendodo, cuando ha destacado que la sanidad andaluza cuenta con «grandes profesionales y esto tenemos que aprovecharlo» y que precisamente era el colectivo el que demandaban que se elaborara un documento así, que confía en que esté listo «cuanto antes».

Además, garantizó que el Gobierno andaluz no persigue «denunciar los hospitales fantasmas o las promesas de más hospitales que nunca llegan, sino que persigue abordar con seriedad la situación de la sanidad andaluza de cara al futuro». «Se acabó prometer hospitales días antes de las elecciones, eso no ha sido serio y con la sanidad no se puede jugar», insistió Bendodo, que se mostró convencido de que con esta herramienta «se dotará de profesionalidad y de tranquilidad tanto al sector como a todos los usuarios».