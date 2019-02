Francisco de la Torre, sobre el caso Villas del Arenal: "El que juzga es el juez"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha afirmado este jueves sobre el caso de supuestas "injerencias políticas" en expedientes de infracciones urbanísticas que "quién juzga es el juez de Instrucción" y ha vuelto a defender la presunción de inocencia de los ediles Teresa Porras y Francisco Pomares, y del gerente de Urbanismo, José Cardador, que fueron llamados a declarar como investigados.

El regidor ha asegurado que "al fiscal no le corresponde estudiar eso, el fiscal no juzga y el Seprona no juzga" al ser preguntado por los periodistas sobre un informe del Seprona en el que se indica que el Ayuntamiento habría incumplido con su obligación de velar por la legalidad urbanística.

"Al fiscal se le remite una denuncia desde Ciudadanos, que aporta unos audios de quienes habían declarado allí, que eran las personas cesadas del departamento, porque en criterio de los responsables de Urbanismo no estaban haciendo bien su tarea", ha explicado De la Torre.

Al respecto ha indicado que estas personas fueron cesadas de sus cargos "no porque no atendieran las supuestas injerencias, sino porque no estaban haciendo bien la tarea, había quejas de los vecinos, había apoyos de los grupos de la oposición a las quejas de los vecinos en relación a este tema".

"Tengo la absoluta seguridad de que el juez de Instrucción --recordar que yo respeto la presunción de inocencia-- pues estudiará el tema a fondo, porque hasta ahora no se ha estudiado", ha indicado.

En este sentido ha recordado que "los jueces que se han acercado a este tema desde lo Social han puesto las cosas en su sitio: no han dado la razón a las quejas que hacían las personas cesadas, los jefes de departamento; y, entrando en el fondo de la cuestión, avalaban la actuación que había hecho el Ayuntamiento en esta matera, la gerencia de Urbanismo".

"Por tanto yo vuelvo a insistir en la presunción de inocencia, que es un derecho fundamental en nuestra Constitución, que está recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que los grupos de la oposición se olvidan y lo pisotean, lo niegan absolutamente. Y en un Estado de derecho lo mínimo es respetar los derechos fundamentales y en este caso la presunción de inocencia", ha finalizado.

El PTA y el tercer hospital



Por otro lado, ha indicado al ser preguntado sobre el proyecto de un tercer hospital para Málaga que entiende que la opción de situarlo detrás del Materno "está descartada, no porque a Diputación le creaba ciertos problemas con su centro La Noria, sino porque los árboles que hay en esa zona tienen un valor ambiental muy considerable".

"Estamos abiertos a toda la colaboración, igual que estuvimos en la etapa anterior con la Junta en todo lo que se nos pida de estudios de movilidad", ha afirmado, a lo que ha añadido que todos los estudios del Ayuntamiento están a disposición de la Junta, pero ha indicado que sobre la ubicación no sabe "qué se ha visto más adecuado desde el punto de vista de si va a afectar árboles y de crear una conectividad entre los dos edificios antiguos y el nuevo edificio moderno".

El regidor ha explicado que cuentan con estudios que se hicieron "en el momento del famoso macro hospital que fue un 'bluf' como una casa, recuerden ustedes allí por la zona de los Asperones, y que además se financiaba con viviendas hechas en los hospitales actuales, una cosa sin pies ni cabeza".

"Se recomendaba no hacerlo allí por temas de movilidad, se hablaba del tercer hospital en la zona Este, no sé si este espacio más centrado en el eje Materno/Civil también se contemplaba", ha continuado, por lo que ha señalado que "habrá que hablar esos temas".

Por otro lado, el alcalde ha defendido, al ser preguntado sobre las quejas de trabajadores y corporaciones ante los atascos en los accesos al Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), que "las empresas que pueden venir a Málaga no solamente tienen el PTA, tienen la ciudad".

De la Torre ha asegurado que en una reunión que mantuvo el Ayuntamiento el pasado noviembre con las empresas instaladas en el PTA se "quejaban de que la Junta no hacía las tareas", por lo que ha criticado que "se hicieron unos accesos por la autovía para 6.000 trabajadores, pero no fue ayer, fue hace años".

"Hablamos de tener una reunión, que la tendremos, el esfuerzo municipal está ahí. Ofrecimos la mitad de la diferencia entre el presupuesto y los fondos europeos --si lo hubiere--, para el desdoblamiento del carril Bus/VAO, para la ampliación de la rotonda y del segundo acceso", ha detallado.

Asimismo, ha resaltado que desde el Ayuntamiento existe también "la intención de hacer el metro-bus apoyándonos en la última estación de metro y contar con bus coordinado con metro mientras se hace la ampliación de metro".

Por estos motivos ha destacado que la ciudad también puede acoger empresas "en edificios de oficinas brillantes y de prestigio para crear una nueva forma de concebir la movilidad".