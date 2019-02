Bajo el sol de nuestra tierra

Málaga vive un día sin apenas monserga política y palaciega más allá de los actos de carácter puramente institucional

No está siendo sólo un motivo de festejo identitario. El Día de Andalucía, lejos de sus actos institucionales y cantes a la bandera, fue para muchos malagueños el pretexto que les sirvió para enfundarse las chanclas y la camiseta de tirantes. Esto fue así metafóricamente hablando. Bien es verdad que está habiendo varios turistas con sangre nórdica que se están bañando como auténticos salmonetes, pero el grueso de la población local honra a la región con una oda a esa Málaga chiringuitera. Una ciudad, una provincia y una región que se deja comer y beber.

Más aun en un festivo que ha brindado temperaturas bastante envidiables. Invierno en el calendario, pero con genuino toque de mercurio primaveral. El buen tiempo comenzó a elevar paulatinamente la concentración de personas en La Malagueta y los alrededores. Al caminante matutino, que disfruta de un paseo marítimo más apaciguado, se le fueron sumando luego los más jóvenes y los deportistas. La completa ausencia de viento, también ha influido para bien en las terrazas de todo el litoral. Los niveles de ocupación en hora punta han sido ciertamente elevados, pero sin la floración aun de las especies más agresivas, curtidas en los pubs de corte irlandés, que trae consigo la alta temporada.

Pedregalejo se ha descubierto, oh qué sorpresa, aventurera y moderna. Entre patinetes y gafas de sol polarizadas y demás new school, la constatación milenaria de que para comer sardinas había que mancharse los dedos. Calidad de vida y campo de estudio para antropólogos. El chiringuito es un símbolo inseparable de Málaga. En el Día de Andalucía, a vista de pájaro, parece el elemento más recurrido y natural para pasar el día. La oferta clásica de vaharadas de fritura convive con las propuestas gastronómicas del Centro. Si bien es cierto que la afluencia en sus arterias no es ni mucho menos la de un día laboral, hubo muchos malagueños que buscaron su inspiración autonómica dirigiendo alguna que otra copa de media tarde. Los museos han confirmado su tirón habitual en días festivos. En definitiva, Málaga se está comportando auténtica, como es su gente, que convive y se entiende bien sin tanta monserga política y palaciega, que sí siguió llegando de Despeñaperros para arriba.