Málaga posee ya 44 km de carriles bici, pero quedan en torno a 60 por ejecutar

La edil de Movilidad del Ayuntamiento, Elvira Maeso, ha explicado, a preguntas del grupo municipal IU-Málaga para la Gente (IU-MpG), que la ciudad posee en la actualidad 44,025 kilómetros de carriles bici, aunque quedan aún más de 60 por ejecutar. De estos, 9,3 km corresponden a la administración local y 50,77, a la Junta de Andalucía, que lleva el grueso de esta iniciativa.

«El acuerdo marco de colaboración del Plan Andaluz de la Bicicleta señala que al Ayuntamiento le corresponde ejecutar 17,81 kilómetros (el 25,98% del proyecto) de carriles bici en la ciudad y a la Junta de Andalucía 50,77 kilómetros (el 74,02% del proyecto, pendientes de ejecutar)», declaró Maeso, quien recalcó además que el Consistorio ha ejecutado ya más de ocho kilómetros de este tipo de vías (exactamente son 8.547 metros) de los 17,81 que le corresponden.

Así, agregó, el grado de ejecución del compromiso municipal es del 47,48%, «estando previsto que con la construcción de la vía ciclista del Puerto de la Torre se alcance el 56,84% de la red acordada». Esta vía ciclista está actualmente en ejecución. Discurre, explicó, entre la avenida Pintor Manuel Barbadillo junto a la glorieta de El Atabal y la avenida Andersen, «a lo largo del eje viario conformado por la avenida Lope de Vega y la calle Lope de Rueda, permitiendo la conexión con la vía ciclista existente en la avenida Pintor Manuel Barbadillo». La longitud del tramo es de 1,7 kilómetros, tiene un coste de 293.268,51 euros y un plazo de ejecución máximo de cinco meses.

La edil también respondió que, en relación a los plazos establecidos en el acuerdo marco, el tiempo en el que la Junta debería haber acabado sus carriles era de 2014 a 2017; para las vías que debe construir el Ayuntamiento el plazo concluye en 2020.

IU-MpG también preguntó qué medidas piensa adoptar el área respecto a la mejora del trazado, la comodidad, seguridad, visibilidad y conectividad de la red de carriles bici, y si se han previsto actuaciones urgentes para evitar la peligrosidad y aumentar la seguridad. Maeso contestó en un documento lo siguiente: «El Ayuntamiento está realizando un adecuado diseño de las vías previstas en el Plan Andaluz de la Bicicleta en la que se está contando con la participación activa del colectivo de ciclistas y asociaciones, y teniendo en cuenta la participación ciudadana a través del Consejo Sectorial de Movilidad, en cuyo seno se encuentra la Mesa de Debate de la Bicicleta».

En la petición de información, la coalición de izquierdas explicaba que, «lamentablemente, tenemos que afirmar que, a fecha de hoy, la actual red de carriles bici de Málaga se encuentra todavía en mal estado, es insuficiente, inconexa, sin continuidad, por lo que el uso de la bicicleta no supone una alternativa a los vehículos de viajeros individuales». «Esta opinión no es sólo la de nuestro grupo, sino también la de otros colectivos sociales como la Asociación Ruedas Redondas, que ha denunciado en varias ocasiones esta situación». Añaden que, según un estudio de la organización de consumidores OCU en 2014, la red de carriles bici municipal es de las que peores notas del país sacaba, al estar entre las menos seguras y peor conectadas de España.

«La OCU señaló que la valoración no depende del número de kilómetros de vías ciclistas tanto como de su trazado, comodidad, seguridad, visibilidad, o conectividad. Es decir, que las ciudades que arrojan peores resultados reúnen todo tipo de errores de diseño porque no están bien conectadas entre sí, pero también porque estos invaden las aceras, son estrechas, están mal conservadas o son peligrosas», recalcó el portavoz de la formación, Eduardo Zorrilla, quien añadió que Málaga está ahora mismo «en una situación de atraso de años respecto a otras ciudades, y no puede dejar pasar la oportunidad que supone la ejecución del Plan Andaluz de la Bicicleta, que afecta al convenio firmado para Málaga, que pretende construir más kilómetros en la ciudad y ordenar los existentes, para lo que aporta el 75% del presupuesto».

El plan proyecta un eje Norte-Sur, que conectaría Ciudad Jardín con la avenida de Andalucía; también otro Este-Oeste, que iría desde El Palo a Teatinos y desde la Carretera de Cádiz hasta El Palo, y una importante malla central haría de interconexión para los distintos puntos de la ciudad, recalcó el portavoz.