Elisabeth Ramirez, ganadora del Certamen Jóvenes diseñadores de Fimaf

Durante este fin de semana, Málaga se viste de volantes, lunares, flores y faralaes con la celebración de la cuarta edición de Fimaf, Feria de la Moda Flamenca que se celebra en el Hotel NH de Málaga. Con él y los más de 40 diseñadores que desfilan en su pasarela y exponen en la zona de stands habilitada, la ciudad mantiene el idilio que tiene con la moda.

Esta tarde de sábado, el espacio se ha reservado para los jóvenes talentos que se han lanzado a la piscina con este tipo de diseños. Para ello, Fimaf y Málaga de Moda han puesto en marcha el concurso de Jóvenes Diseñadores de Moda Flamenca Cafés Santa Cristina, donde bajo el patrocinio y apoyo de esta última marca, se ha brindado la oportunidad a once diseñadores emergentes para desfilar dentro de este espacio.

Los seleccionados para optar en esta edición al galardón han sido Elisabeth Ramírez, Ani Roldán Moda Flamenca, Isabel Palomino, Laura Moreno, Lourdes Escot, Mari Ángeles Carrillo, María Bustos, María Gutiérrez, Miguel Ángel Ocón, Patricia Galeote y Salvador Gutiérrez. Todos ellos tenían una única condición: confeccionar dos vestidos de flamenca que tuvieran como base el color verde de Cafés Santa Cristina, con posibilidad de combinarlo con el rojo, blanco y amarillo.

La ganadora de este certamen, finalmente ha resultado ser Elisabeth Ramírez, una malagueña de 25 años con apenas experiencia que no sólo ha resultado ser la vencerdora en el día de hoy, sino la afortunada de recibir el premio: diseñar una colección de diez vestidos que serán los protagonistas de la campaña publicitaria que durante este verano, la marca de cafés realizará en la ciudad con motivo de la Feria de Málaga.

Los dos diseños ganadores han sido cada uno un dos piezas, el primero de un flamente rojo y el segundo, un amarillo que combinaba con diferentes tonalidades del rojizo. Estefanía, la diseñadora de los trajes llena de euforia y todavía asimilando el triunfo tiene algo muy claro: "ha resultado ser mi oportunidad y voy a aprovecharla al máximo".

¿Cómo te sientes al saber que has sido tú la elegida?

¡Estoy que no me lo creo! Todos los diseños eran muy buenos, pero cuando han dicho mi nombre no me lo esperaba. Me presenté porque era una oportunidad más y ha resultado ser mi oportunidad y voy a aprovecharla al máximo.

¿En qué te has inspirado para realizar esos diseños?

Me guío mucho por lo que siento, por mi intuición, y no suelo fijarme en otros diseñadores para inspirarme. Tengo un estilo propio y siempre suelo plasmar lo que a mí me gusta, sin fijarme en tendencias u otros diseños. Me salieron del alma en el momento que me puse a bocetar.

Llevas poquito tiempo en esto del diseño, ¿cuándo empezaste?

Sí, a penas nada. Empecé hace unos meses porque antes no me he podido permitir ni la formación ni el tiempo para dedicarme a ello, ya que trabajo de forma paralela y entonces es complicado. Es por ello que llevo tan poquito tiempo y, de hecho, los trajes que he presentado hoy en Fimaf son mis primeros diseños.

¿Cuándo decidiste presentarte?

Pues fue el mismo profesor de mi academia de diseño el que me informó de las inscripciones al concurso. Me animó a hacerlo, envíe las propuestas por enviarlas, porque sabía que la probabilidad de tan sólo formar parte de los seleccionados era difícil, teniendo en cuenta mi falta de experiencia. Pero he tenido mucha suerte, estoy aquí y encima he resultado ser la ganadora.

¿Ahora a seguir diseñando?

Pues ahora a ponerme las pilas con todos los diseños que se van a mostrar gracias a Cafés Santa Cristina y a darlo todo para que se reconozca aún más mi trabajo y no dejar pasar esta oportunidad.

Para futuras ediciones, ¿recomiendas la experiencia?

Indudablemente sí, yo me presenté por probar y me ha salido bien, pero si no hubiera sido así la experiencia que he vivido, el desfile, modelos, ha sido estupendo. Sólo concursando te das a conocer.