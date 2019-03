El sector del taxi reivindica la urgencia de una regulación de las licencias de VTC

A grito de "nuestra solución es la regulación" el sector del taxi en Málaga se ha concentrado esta mañana frente a las puertas de la Delegación de Fomento de la Junta de Andalucía, en la plaza de San Juan de la Cruz. El motivo de esta movilización es volver a reivindicar la regulación sobre las VTC, demostrar la disconformidad respecto a los 45 días de plazo que ha dado la Junta para presentar el primer borrador sobre ello y presentar las dudas sobre que tal periodo sea "una estrategia de desregularización y desplazamiento del eje del debate", tal y como ha señalado. Jesús Báez, portavoz del Grupo de Movilización del Taxi de la Costa del Sol.

Esta se trata de la primera de una serie de manifestaciones que irán sucediendo en las próximas semanas, las cuales irán a pie y se realizarán en coordinación con otras capitales andaluzas.

"El plazo que nos ha dado la Junta para mostrarnos esas propuestas nos parece excesivo, es un tiempo del que el sector del taxi no dispone. Estamos en época preelectoral, después Semana Santa y el verano se acerca. Lo único que estamos pidiendo es que se cumpla una legislación", ha afirmado.

esús Báez, portavoz del Grupo de Movilización del Taxi de la Costa del Sol.Arciniega

En mayo de 2018, el Tribunal Supremo determinó que el taxi era un servicio público de interés general con un ratio de competencia de 1 vehículo VTC por cada 30 taxi, "con el que se garantiza la supervivencia de un servicio que ya esta hiperregulado". Es por ello y por el vacío legal existente que está permitiendo el surgimiento de licencias sin control, por lo que el taxi vuelve a demandar la atención política. "Si no existe una regulación de las empresas VTC que trabajan para las multinacionales Uber y Cabify, nos encontramos que frente a una serie de vacíos legales que quedan en la legislación. Lo que están haciendo al fin y al cabo, es competencia desleal, intentando suplantar al sector del taxi, tal y como ellos mismo han referido en algunas de sus declaraciones", señala Báez.

La movilización se pone en marcha tras la presentación de un requerimiento el pasado mes, por parte de las diferentes asociaciones, en el que se daba a conocer la disconformidad en el plazo de la presentación, el cual según la propia Junta "por razones jurídicas y técnicas tal periodo era inamovible" y donde el sector rechazó tal periodo.

"Entendemos que es un periodo muy largo, porque después a éste, le tenemos que sumar el tiempo estipulado para alegaciones, ya que tan sólo es un primer borrador. Será una situación que se extenderá hasta después de Semana Santa y que puede pasar que lleguemos a verano y el problema esté sin solucionar".

La agrupación teme que el tiempo estimulado "no sea la escusa perfecta para esperar un cambio de política a nivel nacional para derogar el decreto aprobado por el gobierno socialista el pasado mes de octubre".

Málaga es una de las provincias españolas que más número de VTC concentra y una de las más afectadas por esta falta de regulación. Sólo en la capital existen aproximadamente unos 1.150 vehículos VTC frente a 1.435 taxis, 2.600 en toda la provincia.

Reclamaciones

El sector entre otras medidas, demanda el establecimiento de un tiempo de precontratación de al menos una hora para que no se efectúen malas praxis, tener en cuenta la vuelta base, la desaparición de la geolocalización de los vehículos de las VTC en sus aplicaciones como algo "imprescindible" para que no considerarlo como captación ilegal o un registro web para controlar las unidades respecto al territorio de trabajo de cada una de ellas y en el que se pueda comprobar que no realizan más del 20% de sus servicios fuera de la provincia que le corresponden.